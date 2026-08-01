قیمت امروز STOC

قیمت لحظه‌ ای STOC (STOC) در حال حاضر برابر با $ 0.5701 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STOC به USD برابر با $ 0.5701 برای هر STOC می‌ باشد.

توکن STOC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3937 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 STOC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STOC در بازه‌ ای بین $ 0.5692 (حداقل) و $ 0.5705 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.4002353121120987 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02717163130036175 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STOC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +0.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.36K رسیده است.

اطلاعات بازار STOC (STOC)

رتبه No.3937 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.85B$ 2.85B $ 2.85B سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 عرضه کل 4,999,899,952 4,999,899,952 4,999,899,952 بلاک چین عمومی STOCHAIN

ارزش بازار فعلی STOC برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.36K. عرضه در گردش STOC برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 4999899952 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.85B است.