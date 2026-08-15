قیمت امروز CELO

قیمت لحظه‌ ای CELO (CELO) در حال حاضر برابر با $ 0.06072 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CELO به USD برابر با $ 0.06072 برای هر CELO می‌ باشد.

توکن CELO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #503 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36.57M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 602.21M CELO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CELO در بازه‌ ای بین $ 0.05951 (حداقل) و $ 0.06103 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 10.6583577 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.05641956264705303 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CELO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -2.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.37K رسیده است.

اطلاعات بازار CELO (CELO)

رتبه No.503 ارزش بازار $ 36.57M$ 36.57M $ 36.57M حجم (24 ساعته) $ 57.37K$ 57.37K $ 57.37K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 60.72M$ 60.72M $ 60.72M سرمایه در گردش 602.21M 602.21M 602.21M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 60.22% بلاک چین عمومی CELO

ارزش بازار فعلی CELO برابر است با $ 36.57M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.37K. عرضه در گردش CELO برابر است با 602.21M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.72M است.