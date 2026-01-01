قیمت امروز Orta Chain

قیمت لحظه‌ ای Orta Chain (ORTA) در حال حاضر برابر با $ 0.0456 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ORTA به USD برابر با $ 0.0456 برای هر ORTA می‌ باشد.

توکن Orta Chain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4379 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 ORTA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ORTA در بازه‌ ای بین $ 0.0456 (حداقل) و $ 0.05 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.6085596228306721 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01512157441259814 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ORTA طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 331.39 رسیده است.

اطلاعات بازار Orta Chain (ORTA)

رتبه No.4379 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 331.39$ 331.39 $ 331.39 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 100,000,000 100,000,000 100,000,000 عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 نرخ گردش 0.00% تاریخ صدور 2026-01-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0.0125$ 0.0125 $ 0.0125 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Orta Chain برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 331.39. عرضه در گردش ORTA برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.56M است.