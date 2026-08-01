قیمت امروز SHIBAINU

قیمت لحظه‌ ای SHIBAINU (SHIB) در حال حاضر برابر با $ 0.000004586 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHIB به USD برابر با $ 0.000004586 برای هر SHIB می‌ باشد.

توکن SHIBAINU در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #28 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.70B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 589.24T SHIB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHIB در بازه‌ ای بین $ 0.00000453 (حداقل) و $ 0.000004643 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00008845081426719 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000000008164606 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHIB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.43% و در هفت روز اخیر به میزان -1.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 633.53K رسیده است.

اطلاعات بازار SHIBAINU (SHIB)

رتبه No.28 ارزش بازار $ 2.70B$ 2.70B $ 2.70B حجم (24 ساعته) $ 633.53K$ 633.53K $ 633.53K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.70B$ 2.70B $ 2.70B سرمایه در گردش 589.24T 589.24T 589.24T حداکثر عرضه 589,552,695,333,683 589,552,695,333,683 589,552,695,333,683 عرضه کل 589,499,846,110,164.07259757 589,499,846,110,164.07259757 589,499,846,110,164.07259757 نرخ گردش 99.94% سهم بازار 0.13% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی SHIBAINU برابر است با $ 2.70B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 633.53K. عرضه در گردش SHIB برابر است با 589.24T، و عرضه کل آن 589499846110164.07259757 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.70B است.