قیمت امروز THORChain

قیمت لحظه‌ ای THORChain (RUNE) در حال حاضر برابر با $ 0,4214 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RUNE به USD برابر با $ 0,4214 برای هر RUNE می‌ باشد.

توکن THORChain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #159 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 142.59M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 338.37M RUNE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RUNE در بازه‌ ای بین $ 0,4176 (حداقل) و $ 0,4231 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 21,26140054 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,00793864363964 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RUNE طی یک ساعت گذشته به میزان 0,00% و در هفت روز اخیر به میزان -5,44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 90.55K رسیده است.

اطلاعات بازار THORChain (RUNE)

رتبه No.159 ارزش بازار $ 142.59M$ 142.59M $ 142.59M حجم (24 ساعته) $ 90.55K$ 90.55K $ 90.55K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 149,26M$ 149,26M $ 149,26M سرمایه در گردش 338.37M 338.37M 338.37M حداکثر عرضه 354 208 499 354 208 499 354 208 499 عرضه کل 354 208 499 354 208 499 354 208 499 نرخ گردش 95,52% سهم بازار 0,01% تاریخ صدور 2020-04-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0,038$ 0,038 $ 0,038 بلاک چین عمومی RUNE

ارزش بازار فعلی THORChain برابر است با $ 142.59M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 90.55K. عرضه در گردش RUNE برابر است با 338.37M، و عرضه کل آن 354208499 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 149,26M است.