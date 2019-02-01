قیمت امروز BitTorrent

قیمت لحظه‌ ای BitTorrent (BTT) در حال حاضر برابر با $ 0.0000002582 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BTT به USD برابر با $ 0.0000002582 برای هر BTT می‌ باشد.

توکن BitTorrent در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #114 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 254.85M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 987.04T BTT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BTT در بازه‌ ای بین $ 0.0000002567 (حداقل) و $ 0.0000002599 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00000305438906834 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000025860435352 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BTT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان -2.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.39K رسیده است.

اطلاعات بازار BitTorrent (BTT)

رتبه No.114 ارزش بازار $ 254.85M$ 254.85M $ 254.85M حجم (24 ساعته) $ 57.39K$ 57.39K $ 57.39K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 254.85M$ 254.85M $ 254.85M سرمایه در گردش 987.04T 987.04T 987.04T عرضه کل 987,037,885,840,674.74246524 987,037,885,840,674.74246524 987,037,885,840,674.74246524 سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2019-02-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0.000120$ 0.000120 $ 0.000120 بلاک چین عمومی TRX

ارزش بازار فعلی BitTorrent برابر است با $ 254.85M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.39K. عرضه در گردش BTT برابر است با 987.04T، و عرضه کل آن 987037885840674.74246524 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 254.85M است.