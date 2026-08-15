قیمت امروز AIXDROP

قیمت لحظه‌ ای AIXDROP (AIXDROP) در حال حاضر برابر با $ 0.00018576 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIXDROP به USD برابر با $ 0.00018576 برای هر AIXDROP می‌ باشد.

توکن AIXDROP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- AIXDROP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIXDROP در بازه‌ ای بین $ 0.00018313 (حداقل) و $ 0.00019203 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIXDROP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -11.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 404.99K رسیده است.

اطلاعات بازار AIXDROP (AIXDROP)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 404.99K$ 404.99K $ 404.99K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی AIXDROP برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 404.99K. عرضه در گردش AIXDROP برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.86M است.