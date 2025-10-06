قیمت لحظه‌ ای Vision امروز برابر است با 0.1169 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VSN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VSN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Vision امروز برابر است با 0.1169 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VSN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VSN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

Vision قیمت لحظه ای(VSN)

قیمت لحظه‌ ای 1 VSN به USD:

$0.1169
$0.1169$0.1169
+0.86%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Vision (VSN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:23:21 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Vision (VSN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.1153
$ 0.1153$ 0.1153
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.1191
$ 0.1191$ 0.1191
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.1153
$ 0.1153$ 0.1153

$ 0.1191
$ 0.1191$ 0.1191

$ 0.22489627050756025
$ 0.22489627050756025$ 0.22489627050756025

$ 0.0986046936835356
$ 0.0986046936835356$ 0.0986046936835356

+0.42%

+0.86%

+0.25%

+0.25%

قیمت لحظه‌ ای Vision (VSN) برابر است با $ 0.1169. در 24 ساعت گذشته، VSN در بازه قیمتی حداقل $ 0.1153 تا حداکثر $ 0.1191 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VSN برابر با $ 0.22489627050756025 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0986046936835356 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VSN در یک ساعت گذشته +0.42%، در 24 ساعت گذشته +0.86% و در 7 روز گذشته +0.25% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Vision (VSN)

No.213

$ 393.79M
$ 393.79M$ 393.79M

$ 433.32K
$ 433.32K$ 433.32K

$ 490.98M
$ 490.98M$ 490.98M

3.37B
3.37B 3.37B

4,200,000,000
4,200,000,000 4,200,000,000

4,206,230,489.932576
4,206,230,489.932576 4,206,230,489.932576

80.20%

ETH

ارزش بازار فعلی Vision برابر است با $ 393.79M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 433.32K. عرضه در گردش VSN برابر است با 3.37B، و عرضه کل آن 4206230489.932576 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 490.98M است.

تاریخچه قیمت Vision (VSN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Vision برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.000997+0.86%
30 روز$ -0.011-8.61%
60 روز$ -0.054-31.60%
90 روز$ -0.0394-25.21%
تغییر قیمت امروز Vision

امروز، VSN تغییر $ +0.000997 (+0.86%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Vision

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.011 (-8.61%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Vision

با گسترش بازه به 60 روز، VSN تغییر $ -0.054 (-31.60%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Vision

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0394 (-25.21%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Vision (VSN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Vision را ببینید.

VisionVSN چیست

ویژن (VSN) توکن بومی اکوسیستم Bitpanda Web3 است - نیرویی متحدکننده که برای دسترسی، ملموس و سودمند کردن Web3 برای همه طراحی شده است. ویژن فراتر از محدوده یک توکن صرافی معمولی، یک اکوسیستم کاربر محور و سازگار را که برای آینده امور مالی غیرمتمرکز در اروپا و فراتر از آن ساخته شده است، تقویت می‌کند.

هم اکنون Vision در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Vision خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ VSN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Vision را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Vision شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Vision (USD)

ارزش Vision (VSN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Vision (VSN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Vision را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Vision را بررسی کنید!

توکنومیکس Vision (VSN)

درک، توکنومیکس Vision (VSN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VSN بیشتر بدانید!

نحوه خریدVision (VSN)

آیا به دنبال نحوه خرید Vision هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Vision را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

منابع Vision

برای درک عمیق‌ تر Vision، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Vision
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Vision

امروز Vision (VSN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VSN به واحد USD برابر است با 0.1169 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VSN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VSN نسبت به USD برابر است با $ 0.1169. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Vision چقدر است؟
ارزش بازار VSN برابر است با $ 393.79M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VSN چقدر است؟
عرضه در گردش VSN برابر است با 3.37B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VSN چقدر بوده است؟
VSN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.22489627050756025 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VSN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VSN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0986046936835356 USD رسید.
حجم معاملات VSN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VSN برابر است با $ 433.32K USD.
آیا VSN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VSN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VSN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:23:21 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Vision (VSN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب VSN به USD

مقدار

VSN
VSN
USD
USD

1 VSN = 0.1169 USD

معامله VSN

/USDTVSN
$0.1169
$0.1169$0.1169
+0.94%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

