قیمت لحظه‌ ای PepsiCo امروز برابر است با 153.74 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PEPON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PEPON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو PepsiCo

PepsiCo قیمت لحظه ای(PEPON)

قیمت لحظه‌ ای 1 PEPON به USD:

$153.78
$153.78$153.78
+0.30%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای PepsiCo (PEPON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:00:22 (UTC+8)

اطلاعات قیمت PepsiCo (PEPON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 151.31
$ 151.31$ 151.31
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 153.81
$ 153.81$ 153.81
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 151.31
$ 151.31$ 151.31

$ 153.81
$ 153.81$ 153.81

$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297

$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836

+0.01%

+0.30%

-0.53%

-0.53%

قیمت لحظه‌ ای PepsiCo (PEPON) برابر است با $ 153.74. در 24 ساعت گذشته، PEPON در بازه قیمتی حداقل $ 151.31 تا حداکثر $ 153.81 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PEPON برابر با $ 156.71583734346297 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 139.61853462367836 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PEPON در یک ساعت گذشته +0.01%، در 24 ساعت گذشته +0.30% و در 7 روز گذشته -0.53% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار PepsiCo (PEPON)

No.1780

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

$ 54.82K
$ 54.82K$ 54.82K

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

15.34K
15.34K 15.34K

15,342.03847279
15,342.03847279 15,342.03847279

ETH

ارزش بازار فعلی PepsiCo برابر است با $ 2.36M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.82K. عرضه در گردش PEPON برابر است با 15.34K، و عرضه کل آن 15342.03847279 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.36M است.

تاریخچه قیمت PepsiCo (PEPON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت PepsiCo برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.46+0.30%
30 روز$ +12.57+8.90%
60 روز$ +53.74+53.74%
90 روز$ +53.74+53.74%
تغییر قیمت امروز PepsiCo

امروز، PEPON تغییر $ +0.46 (+0.30%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه PepsiCo

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +12.57 (+8.90%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه PepsiCo

با گسترش بازه به 60 روز، PEPON تغییر $ +53.74 (+53.74%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه PepsiCo

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +53.74 (+53.74%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت PepsiCo (PEPON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت PepsiCo را ببینید.

PepsiCoPEPON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون PepsiCo در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های PepsiCo خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ PEPON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره PepsiCo را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید PepsiCo شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت PepsiCo (USD)

ارزش PepsiCo (PEPON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PepsiCo (PEPON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PepsiCo را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PepsiCo را بررسی کنید!

توکنومیکس PepsiCo (PEPON)

درک، توکنومیکس PepsiCo (PEPON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PEPON بیشتر بدانید!

نحوه خریدPepsiCo (PEPON)

آیا به دنبال نحوه خرید PepsiCo هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی PepsiCo را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

PEPON به ارزهای محلی

1 PepsiCo(PEPON) به VND
4,045,668.1
1 PepsiCo(PEPON) به AUD
A$233.6848
1 PepsiCo(PEPON) به GBP
113.7676
1 PepsiCo(PEPON) به EUR
130.679
1 PepsiCo(PEPON) به USD
$153.74
1 PepsiCo(PEPON) به MYR
RM645.708
1 PepsiCo(PEPON) به TRY
6,450.9304
1 PepsiCo(PEPON) به JPY
¥23,368.48
1 PepsiCo(PEPON) به ARS
ARS$220,257.1484
1 PepsiCo(PEPON) به RUB
12,183.895
1 PepsiCo(PEPON) به INR
13,562.9428
1 PepsiCo(PEPON) به IDR
Rp2,562,332.3084
1 PepsiCo(PEPON) به PHP
9,099.8706
1 PepsiCo(PEPON) به EGP
￡E.7,293.4256
1 PepsiCo(PEPON) به BRL
R$825.5838
1 PepsiCo(PEPON) به CAD
C$213.6986
1 PepsiCo(PEPON) به BDT
18,814.7012
1 PepsiCo(PEPON) به NGN
224,109.8728
1 PepsiCo(PEPON) به COP
$591,307.101
1 PepsiCo(PEPON) به ZAR
R.2,647.4028
1 PepsiCo(PEPON) به UAH
6,475.5288
1 PepsiCo(PEPON) به TZS
T.Sh.379,604.0462
1 PepsiCo(PEPON) به VES
Bs32,746.62
1 PepsiCo(PEPON) به CLP
$144,361.86
1 PepsiCo(PEPON) به PKR
Rs43,403.8768
1 PepsiCo(PEPON) به KZT
82,699.8208
1 PepsiCo(PEPON) به THB
฿5,019.611
1 PepsiCo(PEPON) به TWD
NT$4,709.0562
1 PepsiCo(PEPON) به AED
د.إ564.2258
1 PepsiCo(PEPON) به CHF
Fr121.4546
1 PepsiCo(PEPON) به HKD
HK$1,193.0224
1 PepsiCo(PEPON) به AMD
֏59,083.8194
1 PepsiCo(PEPON) به MAD
.د.م1,417.4828
1 PepsiCo(PEPON) به MXN
$2,827.2786
1 PepsiCo(PEPON) به SAR
ريال576.525
1 PepsiCo(PEPON) به ETB
Br23,285.4604
1 PepsiCo(PEPON) به KES
KSh19,875.5072
1 PepsiCo(PEPON) به JOD
د.أ109.00166
1 PepsiCo(PEPON) به PLN
558.0762
1 PepsiCo(PEPON) به RON
лв670.3064
1 PepsiCo(PEPON) به SEK
kr1,440.5438
1 PepsiCo(PEPON) به BGN
лв256.7458
1 PepsiCo(PEPON) به HUF
Ft51,279.977
1 PepsiCo(PEPON) به CZK
3,208.5538
1 PepsiCo(PEPON) به KWD
د.ك47.04444
1 PepsiCo(PEPON) به ILS
499.655
1 PepsiCo(PEPON) به BOB
Bs1,063.8808
1 PepsiCo(PEPON) به AZN
261.358
1 PepsiCo(PEPON) به TJS
SM1,422.095
1 PepsiCo(PEPON) به GEL
418.1728
1 PepsiCo(PEPON) به AOA
Kz140,658.2634
1 PepsiCo(PEPON) به BHD
.د.ب57.80624
1 PepsiCo(PEPON) به BMD
$153.74
1 PepsiCo(PEPON) به DKK
kr983.936
1 PepsiCo(PEPON) به HNL
L4,051.049
1 PepsiCo(PEPON) به MUR
6,992.0952
1 PepsiCo(PEPON) به NAD
$2,647.4028
1 PepsiCo(PEPON) به NOK
kr1,534.3252
1 PepsiCo(PEPON) به NZD
$265.9702
1 PepsiCo(PEPON) به PAB
B/.153.74
1 PepsiCo(PEPON) به PGK
K645.708
1 PepsiCo(PEPON) به QAR
ر.ق559.6136
1 PepsiCo(PEPON) به RSD
дин.15,464.7066
1 PepsiCo(PEPON) به UZS
soʻm1,874,877.7488
1 PepsiCo(PEPON) به ALL
L12,783.481
1 PepsiCo(PEPON) به ANG
ƒ275.1946
1 PepsiCo(PEPON) به AWG
ƒ276.732
1 PepsiCo(PEPON) به BBD
$307.48
1 PepsiCo(PEPON) به BAM
KM258.2832
1 PepsiCo(PEPON) به BIF
Fr457,530.24
1 PepsiCo(PEPON) به BND
$198.3246
1 PepsiCo(PEPON) به BSD
$153.74
1 PepsiCo(PEPON) به JMD
$24,652.209
1 PepsiCo(PEPON) به KHR
619,918.115
1 PepsiCo(PEPON) به KMF
Fr65,032.02
1 PepsiCo(PEPON) به LAK
3,342,173.8462
1 PepsiCo(PEPON) به LKR
රු46,770.7828
1 PepsiCo(PEPON) به MDL
L2,604.3556
1 PepsiCo(PEPON) به MGA
Ar689,416.282
1 PepsiCo(PEPON) به MOP
P1,229.92
1 PepsiCo(PEPON) به MVR
2,352.222
1 PepsiCo(PEPON) به MWK
MK266,909.5514
1 PepsiCo(PEPON) به MZN
MT9,825.5234
1 PepsiCo(PEPON) به NPR
रु21,705.0132
1 PepsiCo(PEPON) به PYG
1,090,324.08
1 PepsiCo(PEPON) به RWF
Fr223,076.74
1 PepsiCo(PEPON) به SBD
$1,265.2802
1 PepsiCo(PEPON) به SCR
2,101.6258
1 PepsiCo(PEPON) به SRD
$6,132.6886
1 PepsiCo(PEPON) به SVC
$1,345.225
1 PepsiCo(PEPON) به SZL
L2,647.4028
1 PepsiCo(PEPON) به TMT
m539.6274
1 PepsiCo(PEPON) به TND
د.ت448.61332
1 PepsiCo(PEPON) به TTD
$1,043.8946
1 PepsiCo(PEPON) به UGX
Sh535,630.16
1 PepsiCo(PEPON) به XAF
Fr86,401.88
1 PepsiCo(PEPON) به XCD
$415.098
1 PepsiCo(PEPON) به XOF
Fr86,401.88
1 PepsiCo(PEPON) به XPF
Fr15,681.48
1 PepsiCo(PEPON) به BWP
P2,052.429
1 PepsiCo(PEPON) به BZD
$309.0174
1 PepsiCo(PEPON) به CVE
$14,591.4634
1 PepsiCo(PEPON) به DJF
Fr27,211.98
1 PepsiCo(PEPON) به DOP
$9,847.047
1 PepsiCo(PEPON) به DZD
د.ج19,989.2748
1 PepsiCo(PEPON) به FJD
$347.4524
1 PepsiCo(PEPON) به GNF
Fr1,336,769.3
1 PepsiCo(PEPON) به GTQ
Q1,177.6484
1 PepsiCo(PEPON) به GYD
$32,190.0812
1 PepsiCo(PEPON) به ISK
kr18,756.28

منابع PepsiCo

برای درک عمیق‌ تر PepsiCo، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی PepsiCo
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره PepsiCo

امروز PepsiCo (PEPON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PEPON به واحد USD برابر است با 153.74 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PEPON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PEPON نسبت به USD برابر است با $ 153.74. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار PepsiCo چقدر است؟
ارزش بازار PEPON برابر است با $ 2.36M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PEPON چقدر است؟
عرضه در گردش PEPON برابر است با 15.34K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PEPON چقدر بوده است؟
PEPON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 156.71583734346297 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PEPON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PEPON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 139.61853462367836 USD رسید.
حجم معاملات PEPON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PEPON برابر است با $ 54.82K USD.
آیا PEPON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PEPON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PEPON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:00:22 (UTC+8)

ماشین حساب PEPON به USD

مقدار

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 153.74 USD

معامله PEPON

/USDTPEPON
$153.78
$153.78$153.78
+0.32%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

