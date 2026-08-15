قیمت امروز Coldstack

قیمت لحظه‌ ای Coldstack (CLS) در حال حاضر برابر با $ 0.00496 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLS به USD برابر با $ 0.00496 برای هر CLS می‌ باشد.

توکن Coldstack در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2591 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 116.63K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 23.51M CLS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLS در بازه‌ ای بین $ 0.004937 (حداقل) و $ 0.005012 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.78426524 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00749869202435503 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLS طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -5.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.31K رسیده است.

اطلاعات بازار Coldstack (CLS)

رتبه No.2591 ارزش بازار $ 116.63K$ 116.63K $ 116.63K حجم (24 ساعته) $ 8.31K$ 8.31K $ 8.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 248.00K$ 248.00K $ 248.00K سرمایه در گردش 23.51M 23.51M 23.51M حداکثر عرضه 50,000,000 50,000,000 50,000,000 عرضه کل 49,763,520 49,763,520 49,763,520 نرخ گردش 47.02% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Coldstack برابر است با $ 116.63K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.31K. عرضه در گردش CLS برابر است با 23.51M، و عرضه کل آن 49763520 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 248.00K است.