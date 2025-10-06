SLIMEXSLX چیست

«اسلایم‌ های کوچک، تأثیر بزرگ – هر حفاری دریچه‌ ای تازه می‌ گشاید.» SLIMEX یک اکوسیستم تعاملی گیمینگ Web3 است که با توکن $SLX پشتیبانی می‌ شود. این پروژه از بازی محبوب Slime Miner (یک RPG بیکاری/آیدل) آغاز شد و حالا در حال گسترش در سراسر مجموعه‌ ی Slime IP بین بازی‌ ها و سرویس‌ های مختلف است. SLIMEX ترکیبی از دسترسی مقیاس‌ پذیر Web2 با مالکیت Web3 ارائه می‌ دهد؛ شامل گیم‌ پلی فصلی، ادغام NFT و پاداش‌ های مقیاس‌ پذیر. با بیش از 22 میلیون کاربر و 150 هزار بازیکن روزانه، SLIMEX در حال ساخت نسل جدیدی از شبکه‌ هاست؛ جایی که بازی، خلاقان و اقتصادهای تعاملی شکوفا می‌ شوند.

هم اکنون SLIMEX در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های SLIMEX خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ SLX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره SLIMEX را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید SLIMEX شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت SLIMEX (USD)

ارزش SLIMEX (SLX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SLIMEX (SLX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SLIMEX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SLIMEX را بررسی کنید!

توکنومیکس SLIMEX (SLX)

درک، توکنومیکس SLIMEX (SLX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SLX بیشتر بدانید!

نحوه خریدSLIMEX (SLX)

آیا به دنبال نحوه خرید SLIMEX هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی SLIMEX را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SLX به ارزهای محلی

منابع SLIMEX

برای درک عمیق‌ تر SLIMEX، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره SLIMEX امروز SLIMEX (SLX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SLX به واحد USD برابر است با 0.01393 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SLX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01393 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SLX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SLIMEX چقدر است؟ ارزش بازار SLX برابر است با $ 24.14M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SLX چقدر است؟ عرضه در گردش SLX برابر است با 1.73B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SLX چقدر بوده است؟ SLX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0201275829066775 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SLX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SLX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.005582250839159196 USD رسید. حجم معاملات SLX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SLX برابر است با $ 1.04M USD . آیا SLX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SLX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SLX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SLIMEX (SLX)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

