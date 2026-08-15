قیمت امروز Boyz N The Hood

قیمت لحظه‌ ای Boyz N The Hood (BOYZ) در حال حاضر برابر با $ 0.0001802 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOYZ به USD برابر با $ 0.0001802 برای هر BOYZ می‌ باشد.

توکن Boyz N The Hood در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- BOYZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOYZ در بازه‌ ای بین $ 0.0001702 (حداقل) و $ 0.0002172 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOYZ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.34% و در هفت روز اخیر به میزان -95.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.49K رسیده است.

اطلاعات بازار Boyz N The Hood (BOYZ)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 56.49K$ 56.49K $ 56.49K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 180.20K$ 180.20K $ 180.20K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی Boyz N The Hood برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.49K. عرضه در گردش BOYZ برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 180.20K است.