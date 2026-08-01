قیمت امروز STONK

قیمت لحظه‌ ای STONK (STONK) در حال حاضر برابر با $ 0.008873 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STONK به USD برابر با $ 0.008873 برای هر STONK می‌ باشد.

توکن STONK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- STONK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STONK در بازه‌ ای بین $ 0.008663 (حداقل) و $ 0.011649 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STONK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.60% و در هفت روز اخیر به میزان +21.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 67.60K رسیده است.

اطلاعات بازار STONK (STONK)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 67.60K$ 67.60K $ 67.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.87M$ 8.87M $ 8.87M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی STONK برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.60K. عرضه در گردش STONK برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.87M است.