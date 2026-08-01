قیمت امروز SN64

قیمت لحظه‌ ای SN64 (SN64) در حال حاضر برابر با $ 16.77 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN64 به USD برابر با $ 16.77 برای هر SN64 می‌ باشد.

توکن SN64 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- SN64 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN64 در بازه‌ ای بین $ 16.74 (حداقل) و $ 17.1 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN64 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.24% و در هفت روز اخیر به میزان -4.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.22K رسیده است.

اطلاعات بازار SN64 (SN64)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 1.22K$ 1.22K $ 1.22K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 35.22B$ 35.22B $ 35.22B سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 2,100,000,064 2,100,000,064 2,100,000,064 بلاک چین عمومی TAO

ارزش بازار فعلی SN64 برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.22K. عرضه در گردش SN64 برابر است با --، و عرضه کل آن 2100000064 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.22B است.