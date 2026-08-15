قیمت امروز Asteroid

قیمت لحظه‌ ای Asteroid (ASTEROID1) در حال حاضر برابر با $ 0.001975 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ASTEROID1 به USD برابر با $ 0.001975 برای هر ASTEROID1 می‌ باشد.

توکن Asteroid در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1369 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.98M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ASTEROID1 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ASTEROID1 در بازه‌ ای بین $ 0.001952 (حداقل) و $ 0.002322 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01747945735601676 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000274294668568 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ASTEROID1 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.15% و در هفت روز اخیر به میزان +22.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.64K رسیده است.

اطلاعات بازار Asteroid (ASTEROID1)

رتبه No.1369 ارزش بازار $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M حجم (24 ساعته) $ 60.64K$ 60.64K $ 60.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 100.00% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Asteroid برابر است با $ 1.98M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.64K. عرضه در گردش ASTEROID1 برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.98M است.