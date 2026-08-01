قیمت امروز Warden

قیمت لحظه‌ ای Warden (WARD) در حال حاضر برابر با $ 0.003019 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WARD به USD برابر با $ 0.003019 برای هر WARD می‌ باشد.

توکن Warden در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1567 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 755.72K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 250.32M WARD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WARD در بازه‌ ای بین $ 0.002888 (حداقل) و $ 0.003058 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.16076415147669715 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00221392530609014 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WARD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.92% و در هفت روز اخیر به میزان -5.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 80.09K رسیده است.

اطلاعات بازار Warden (WARD)

رتبه No.1567 ارزش بازار $ 755.72K$ 755.72K $ 755.72K حجم (24 ساعته) $ 80.09K$ 80.09K $ 80.09K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M سرمایه در گردش 250.32M 250.32M 250.32M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی WARDEN

ارزش بازار فعلی Warden برابر است با $ 755.72K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 80.09K. عرضه در گردش WARD برابر است با 250.32M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.02M است.