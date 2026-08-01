قیمت امروز RollX

قیمت لحظه‌ ای RollX (ROLL) در حال حاضر برابر با $ 0.13785 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROLL به USD برابر با $ 0.13785 برای هر ROLL می‌ باشد.

توکن RollX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- ROLL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROLL در بازه‌ ای بین $ 0.13351 (حداقل) و $ 0.1464 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROLL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -3.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 53.23K رسیده است.

اطلاعات بازار RollX (ROLL)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 53.23K$ 53.23K $ 53.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 137.85M$ 137.85M $ 137.85M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی RollX برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.23K. عرضه در گردش ROLL برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 137.85M است.