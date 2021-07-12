قیمت امروز Smooth Love Potion

قیمت لحظه‌ ای Smooth Love Potion (SLP) در حال حاضر برابر با $ 0.0005328 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SLP به USD برابر با $ 0.0005328 برای هر SLP می‌ باشد.

توکن Smooth Love Potion در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #753 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19.36M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 36.34B SLP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SLP در بازه‌ ای بین $ 0.0005154 (حداقل) و $ 0.0005571 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.41907081 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00046997062029489 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SLP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -7.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.61K رسیده است.

اطلاعات بازار Smooth Love Potion (SLP)

رتبه No.753 ارزش بازار $ 19.36M$ 19.36M $ 19.36M حجم (24 ساعته) $ 58.61K$ 58.61K $ 58.61K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.36M$ 19.36M $ 19.36M سرمایه در گردش 36.34B 36.34B 36.34B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 36,339,980,070 36,339,980,070 36,339,980,070 تاریخ صدور 2021-07-12 00:00:00 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Smooth Love Potion برابر است با $ 19.36M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.61K. عرضه در گردش SLP برابر است با 36.34B، و عرضه کل آن 36339980070 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.36M است.