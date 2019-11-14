قیمت امروز Nervos Network

قیمت لحظه‌ ای Nervos Network (CKB) در حال حاضر برابر با $ 0.0008388 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CKB به USD برابر با $ 0.0008388 برای هر CKB می‌ باشد.

توکن Nervos Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #368 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 41.06M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 48.95B CKB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CKB در بازه‌ ای بین $ 0.0007969 (حداقل) و $ 0.0008388 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04412336 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00098670591464891 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CKB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.97% و در هفت روز اخیر به میزان -1.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.53K رسیده است.

اطلاعات بازار Nervos Network (CKB)

رتبه No.368 ارزش بازار $ 41.06M$ 41.06M $ 41.06M حجم (24 ساعته) $ 56.53K$ 56.53K $ 56.53K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.75M$ 41.75M $ 41.75M سرمایه در گردش 48.95B 48.95B 48.95B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 49,768,776,417.92965917 49,768,776,417.92965917 49,768,776,417.92965917 تاریخ صدور 2019-11-14 00:00:00 قیمت صدور $ 0.01$ 0.01 $ 0.01 بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی Nervos Network برابر است با $ 41.06M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.53K. عرضه در گردش CKB برابر است با 48.95B، و عرضه کل آن 49768776417.92965917 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.75M است.