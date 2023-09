قیمت امروز DAO Maker

چیست

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

در MEXC فهرست شده است، به این معنی که شما می توانید به راحتی این سکه ها را اکنون در سیستم عامل ما خریداری، نگه دارید، انتقال و به اشتراک بگذارید! اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این سکه بدانید، لطفاً به صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما مراجعه کنید.



شما همچنین می توانید:

- بررسی در دسترس بودن استیکینگ

- بررسی ها و تجزیه و تحلیل های مربوط به بر روی وبلاگ ما بخوانید.

نحوه خرید ()

آیا به دنبال نحوه خرید برخی از ؟ روند هرگز ساده تر نبوده است! شما به راحتی می توانید توکن های را در MEXC خریداری کنید، فقط با دنبال کردن راهنمایی های ساده ما از طریق این لینک

به معاملات فیوچرز دائمی

پس از ثبت نام در MEXC و خرید موفقیت آمیز توکن های USDT یا ، می توانید برای به دست آوردن درآمد بیشتر، معاملات مشتقاتی مانند معاملات فیوچرز و مارجین را شروع کنید.

معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز چیست؟

قراردادهای فیوچرز قراردادهای قانونی برای خرید یا فروش در تاریخ آینده هستند. قراردادهای فیوچرز نمایندگی قراردادی از سکه‌های است و تسویه واقعی (یا پول نقد) در آینده - زمانی که قرارداد اجرا می‌شود - انجام می‌شود.

مطمئن نیستید چگونه تجارت مشتقه را شروع کنید؟ اطلاعات بیشتر در مورد معاملات فیوچرز را در آکادمی MEXC پیدا کنید. در راهنمای گام به گام نحوه اجرای موفقیت آمیز معاملات فیوچرز را خواهید یافت.

منابع

اخبار برتر

MEXC Launched a Twitter Space to Discuss Which Directions Are Noteworthy In 2023 After The ‘2022 Crypto Winter’? Will bull market become in 2023?

MEXC Launches $20M Ecosystem Fund to Support Sei Network Adoption MEXC announced that it is launching a $20 million dedicated fund to support the development of key projects on Sei Network.

راهنمای MEXC

Scalability – Intermediate Crypto Knowledge Guide Blockchain scalability could be an indicator for a project’s future growth. So, how much do you know about its importance and challenges?

Smart Contracts and Decentralized Applications – Intermediate Crypto Knowledge Guide Smart contracts are the core of blockchain. Meanwhile, decentralized applications empower users on blockchain. Learn it all at MEXC blog now!

سلب مسئولیت

قیمت ارزهای دیجیتال مشمول خطرات بالای بازار و نوسانات قیمت است. شما باید در پروژه ها و محصولاتی که با آنها آشنا هستید سرمایه گذاری کنید و خطرات ناشی از آن را درک کنید. شما باید تجربه سرمایه گذاری، وضعیت مالی، اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با یک مشاور مالی مستقل مشورت کنید. این ماده نباید به عنوان مشاوره مالی تفسیر شود. عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست. ارزش سرمایه گذاری شما می تواند پایین بیاید و همچنین به مبلغ سرمایه گذاری نشده برگردید. شما فقط مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستید. MEXC مسئولیتی در قبال ضررهایی که ممکن است متحمل شوید نمی پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه کنید. لطفاً توجه داشته باشید که داده های مربوط به ارزهای دیجیتال فوق ذکر شده در اینجا (مانند قیمت زنده فعلی آن) مبتنی بر منابع شخص ثالث است. آنها بر اساس "همانطور که هست" و فقط برای اهداف اطلاعاتی، بدون نمایندگی یا ضمانت از هر نوع به شما ارائه می شوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز تحت کنترل MEXC نیستند. MEXC مسئولیت قابلیت تایید و صحت چنین سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها را بر عهده ندارد.