قیمت امروز DAO Maker

قیمت لحظه‌ ای DAO Maker (DAO) در حال حاضر برابر با $ 0.01992 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DAO به USD برابر با $ 0.01992 برای هر DAO می‌ باشد.

توکن DAO Maker در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1118 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4.17M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 209.52M DAO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DAO در بازه‌ ای بین $ 0.01916 (حداقل) و $ 0.02022 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 8.75191628 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02660479422639385 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DAO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.55% و در هفت روز اخیر به میزان -14.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.08K رسیده است.

اطلاعات بازار DAO Maker (DAO)

رتبه No.1118 ارزش بازار $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M حجم (24 ساعته) $ 59.08K$ 59.08K $ 59.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M سرمایه در گردش 209.52M 209.52M 209.52M عرضه کل 269,089,183.0625307 269,089,183.0625307 269,089,183.0625307 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی DAO Maker برابر است با $ 4.17M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.08K. عرضه در گردش DAO برابر است با 209.52M، و عرضه کل آن 269089183.0625307 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.36M است.