قیمت لحظه‌ ای Micron Technology امروز برابر است با 218.52 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MUON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MUON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Micron Technology

Micron Technology قیمت لحظه ای(MUON)

قیمت لحظه‌ ای 1 MUON به USD:

$218.52
-0.67%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Micron Technology (MUON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:11:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Micron Technology (MUON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 216.21
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 228.77
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 216.21
$ 228.77
$ 225.9772382100222
$ 117.45321659889592
-0.48%

-0.67%

+4.53%

+4.53%

قیمت لحظه‌ ای Micron Technology (MUON) برابر است با $ 218.52. در 24 ساعت گذشته، MUON در بازه قیمتی حداقل $ 216.21 تا حداکثر $ 228.77 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MUON برابر با $ 225.9772382100222 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 117.45321659889592 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MUON در یک ساعت گذشته -0.48%، در 24 ساعت گذشته -0.67% و در 7 روز گذشته +4.53% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Micron Technology (MUON)

No.1947

$ 1.61M
$ 57.55K
$ 1.60M
7.36K
7,320.04223083
ETH

ارزش بازار فعلی Micron Technology برابر است با $ 1.61M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.55K. عرضه در گردش MUON برابر است با 7.36K، و عرضه کل آن 7320.04223083 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.60M است.

تاریخچه قیمت Micron Technology (MUON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Micron Technology برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -1.474-0.67%
30 روز$ +60.65+38.41%
60 روز$ +118.52+118.52%
90 روز$ +118.52+118.52%
تغییر قیمت امروز Micron Technology

امروز، MUON تغییر $ -1.474 (-0.67%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Micron Technology

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +60.65 (+38.41%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Micron Technology

با گسترش بازه به 60 روز، MUON تغییر $ +118.52 (+118.52%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Micron Technology

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +118.52 (+118.52%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Micron Technology (MUON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Micron Technology را ببینید.

Micron TechnologyMUON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Micron Technology در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Micron Technology خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MUON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Micron Technology را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Micron Technology شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Micron Technology (USD)

ارزش Micron Technology (MUON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Micron Technology (MUON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Micron Technology را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Micron Technology را بررسی کنید!

توکنومیکس Micron Technology (MUON)

درک، توکنومیکس Micron Technology (MUON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MUON بیشتر بدانید!

نحوه خریدMicron Technology (MUON)

آیا به دنبال نحوه خرید Micron Technology هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Micron Technology را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MUON به ارزهای محلی

1 Micron Technology(MUON) به VND
5,750,353.8
1 Micron Technology(MUON) به AUD
A$332.1504
1 Micron Technology(MUON) به GBP
161.7048
1 Micron Technology(MUON) به EUR
185.742
1 Micron Technology(MUON) به USD
$218.52
1 Micron Technology(MUON) به MYR
RM917.784
1 Micron Technology(MUON) به TRY
9,169.0992
1 Micron Technology(MUON) به JPY
¥33,215.04
1 Micron Technology(MUON) به ARS
ARS$313,064.8632
1 Micron Technology(MUON) به RUB
17,313.3396
1 Micron Technology(MUON) به INR
19,277.8344
1 Micron Technology(MUON) به IDR
Rp3,641,998.5432
1 Micron Technology(MUON) به PHP
12,916.7172
1 Micron Technology(MUON) به EGP
￡E.10,366.5888
1 Micron Technology(MUON) به BRL
R$1,173.4524
1 Micron Technology(MUON) به CAD
C$303.7428
1 Micron Technology(MUON) به BDT
26,742.4776
1 Micron Technology(MUON) به NGN
318,540.9744
1 Micron Technology(MUON) به COP
$840,460.698
1 Micron Technology(MUON) به ZAR
R.3,760.7292
1 Micron Technology(MUON) به UAH
9,204.0624
1 Micron Technology(MUON) به TZS
T.Sh.539,554.2876
1 Micron Technology(MUON) به VES
Bs46,544.76
1 Micron Technology(MUON) به CLP
$205,408.8
1 Micron Technology(MUON) به PKR
Rs61,692.5664
1 Micron Technology(MUON) به KZT
117,546.2784
1 Micron Technology(MUON) به THB
฿7,123.752
1 Micron Technology(MUON) به TWD
NT$6,693.2676
1 Micron Technology(MUON) به AED
د.إ801.9684
1 Micron Technology(MUON) به CHF
Fr172.6308
1 Micron Technology(MUON) به HKD
HK$1,695.7152
1 Micron Technology(MUON) به AMD
֏83,979.4212
1 Micron Technology(MUON) به MAD
.د.م2,014.7544
1 Micron Technology(MUON) به MXN
$4,018.5828
1 Micron Technology(MUON) به SAR
ريال819.45
1 Micron Technology(MUON) به ETB
Br33,097.0392
1 Micron Technology(MUON) به KES
KSh28,250.2656
1 Micron Technology(MUON) به JOD
د.أ154.93068
1 Micron Technology(MUON) به PLN
793.2276
1 Micron Technology(MUON) به RON
лв952.7472
1 Micron Technology(MUON) به SEK
kr2,045.3472
1 Micron Technology(MUON) به BGN
лв364.9284
1 Micron Technology(MUON) به HUF
Ft72,863.3088
1 Micron Technology(MUON) به CZK
4,556.142
1 Micron Technology(MUON) به KWD
د.ك66.86712
1 Micron Technology(MUON) به ILS
710.19
1 Micron Technology(MUON) به BOB
Bs1,512.1584
1 Micron Technology(MUON) به AZN
371.484
1 Micron Technology(MUON) به TJS
SM2,021.31
1 Micron Technology(MUON) به GEL
594.3744
1 Micron Technology(MUON) به AOA
Kz199,926.1332
1 Micron Technology(MUON) به BHD
.د.ب82.16352
1 Micron Technology(MUON) به BMD
$218.52
1 Micron Technology(MUON) به DKK
kr1,398.528
1 Micron Technology(MUON) به HNL
L5,758.002
1 Micron Technology(MUON) به MUR
9,938.2896
1 Micron Technology(MUON) به NAD
$3,762.9144
1 Micron Technology(MUON) به NOK
kr2,178.6444
1 Micron Technology(MUON) به NZD
$378.0396
1 Micron Technology(MUON) به PAB
B/.218.52
1 Micron Technology(MUON) به PGK
K917.784
1 Micron Technology(MUON) به QAR
ر.ق795.4128
1 Micron Technology(MUON) به RSD
дин.21,970.0008
1 Micron Technology(MUON) به UZS
soʻm2,664,877.6224
1 Micron Technology(MUON) به ALL
L18,169.938
1 Micron Technology(MUON) به ANG
ƒ391.1508
1 Micron Technology(MUON) به AWG
ƒ393.336
1 Micron Technology(MUON) به BBD
$437.04
1 Micron Technology(MUON) به BAM
KM367.1136
1 Micron Technology(MUON) به BIF
Fr650,315.52
1 Micron Technology(MUON) به BND
$281.8908
1 Micron Technology(MUON) به BSD
$218.52
1 Micron Technology(MUON) به JMD
$35,039.682
1 Micron Technology(MUON) به KHR
881,127.27
1 Micron Technology(MUON) به KMF
Fr92,433.96
1 Micron Technology(MUON) به LAK
4,750,434.6876
1 Micron Technology(MUON) به LKR
රු66,478.1544
1 Micron Technology(MUON) به MDL
L3,701.7288
1 Micron Technology(MUON) به MGA
Ar979,909.236
1 Micron Technology(MUON) به MOP
P1,748.16
1 Micron Technology(MUON) به MVR
3,343.356
1 Micron Technology(MUON) به MWK
MK379,374.7572
1 Micron Technology(MUON) به MZN
MT13,965.6132
1 Micron Technology(MUON) به NPR
रु30,850.6536
1 Micron Technology(MUON) به PYG
1,549,743.84
1 Micron Technology(MUON) به RWF
Fr317,072.52
1 Micron Technology(MUON) به SBD
$1,798.4196
1 Micron Technology(MUON) به SCR
2,987.1684
1 Micron Technology(MUON) به SRD
$8,716.7628
1 Micron Technology(MUON) به SVC
$1,912.05
1 Micron Technology(MUON) به SZL
L3,762.9144
1 Micron Technology(MUON) به TMT
m767.0052
1 Micron Technology(MUON) به TND
د.ت637.64136
1 Micron Technology(MUON) به TTD
$1,483.7508
1 Micron Technology(MUON) به UGX
Sh761,323.68
1 Micron Technology(MUON) به XAF
Fr122,808.24
1 Micron Technology(MUON) به XCD
$590.004
1 Micron Technology(MUON) به XOF
Fr122,808.24
1 Micron Technology(MUON) به XPF
Fr22,289.04
1 Micron Technology(MUON) به BWP
P2,917.242
1 Micron Technology(MUON) به BZD
$439.2252
1 Micron Technology(MUON) به CVE
$20,739.7332
1 Micron Technology(MUON) به DJF
Fr38,678.04
1 Micron Technology(MUON) به DOP
$13,996.206
1 Micron Technology(MUON) به DZD
د.ج28,411.9704
1 Micron Technology(MUON) به FJD
$493.8552
1 Micron Technology(MUON) به GNF
Fr1,900,031.4
1 Micron Technology(MUON) به GTQ
Q1,673.8632
1 Micron Technology(MUON) به GYD
$45,753.7176
1 Micron Technology(MUON) به ISK
kr26,659.44

منابع Micron Technology

برای درک عمیق‌ تر Micron Technology، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Micron Technology
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Micron Technology

امروز Micron Technology (MUON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MUON به واحد USD برابر است با 218.52 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MUON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MUON نسبت به USD برابر است با $ 218.52. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Micron Technology چقدر است؟
ارزش بازار MUON برابر است با $ 1.61M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MUON چقدر است؟
عرضه در گردش MUON برابر است با 7.36K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MUON چقدر بوده است؟
MUON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 225.9772382100222 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MUON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MUON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 117.45321659889592 USD رسید.
حجم معاملات MUON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MUON برابر است با $ 57.55K USD.
آیا MUON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MUON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MUON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:11:44 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Micron Technology (MUON)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

