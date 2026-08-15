قیمت امروز Yei Finance

قیمت لحظه‌ ای Yei Finance (CLO) در حال حاضر برابر با $ 0.11582 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLO به USD برابر با $ 0.11582 برای هر CLO می‌ باشد.

توکن Yei Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #602 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14.95M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 129.10M CLO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLO در بازه‌ ای بین $ 0.11544 (حداقل) و $ 0.1168 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.9109493178810242 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.05372445202247966 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -4.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 74.85K رسیده است.

اطلاعات بازار Yei Finance (CLO)

رتبه No.602 ارزش بازار $ 14.95M$ 14.95M $ 14.95M حجم (24 ساعته) $ 74.85K$ 74.85K $ 74.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 115.82M$ 115.82M $ 115.82M سرمایه در گردش 129.10M 129.10M 129.10M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 نرخ گردش 12.91% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Yei Finance برابر است با $ 14.95M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 74.85K. عرضه در گردش CLO برابر است با 129.10M، و عرضه کل آن 999919717.4101555 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 115.82M است.