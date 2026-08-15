قیمت امروز COP

قیمت لحظه‌ ای COP (COP) در حال حاضر برابر با $ 0.0002976 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COP به USD برابر با $ 0.0002976 برای هر COP می‌ باشد.

توکن COP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- COP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COP در بازه‌ ای بین $ 0.0002961 (حداقل) و $ 0.0003001 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.21% و در هفت روز اخیر به میزان +3.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 53.40K رسیده است.

اطلاعات بازار COP (COP)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 53.40K$ 53.40K $ 53.40K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی COP برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.40K. عرضه در گردش COP برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.