قیمت امروز Axie Infinity

قیمت لحظه‌ ای Axie Infinity (AXS) در حال حاضر برابر با $ 0.8767 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AXS به USD برابر با $ 0.8767 برای هر AXS می‌ باشد.

توکن Axie Infinity در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #139 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 152.01M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 173.38M AXS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AXS در بازه‌ ای بین $ 0.8566 (حداقل) و $ 0.9141 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 165.36907993744018436 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.12343134 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AXS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -1.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 63.72K رسیده است.

اطلاعات بازار Axie Infinity (AXS)

رتبه No.139 ارزش بازار $ 152.01M$ 152.01M $ 152.01M حجم (24 ساعته) $ 63.72K$ 63.72K $ 63.72K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 236.71M$ 236.71M $ 236.71M سرمایه در گردش 173.38M 173.38M 173.38M عرضه کل 270,000,000 270,000,000 270,000,000 سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2021-03-30 00:00:00 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Axie Infinity برابر است با $ 152.01M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63.72K. عرضه در گردش AXS برابر است با 173.38M، و عرضه کل آن 270000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 236.71M است.