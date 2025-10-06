قیمت لحظه‌ ای ChainOpera AI امروز برابر است با 4.6972 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ChainOpera AI امروز برابر است با 4.6972 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI قیمت لحظه ای(COAI)

قیمت لحظه‌ ای 1 COAI به USD:

$4.6954
$4.6954$4.6954
-9.46%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای ChainOpera AI (COAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:59:11 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ChainOpera AI (COAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 4.5889
$ 4.5889$ 4.5889
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 6.6
$ 6.6$ 6.6
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 4.5889
$ 4.5889$ 4.5889

$ 6.6
$ 6.6$ 6.6

--
----

--
----

-1.94%

-9.46%

-12.60%

-12.60%

قیمت لحظه‌ ای ChainOpera AI (COAI) برابر است با $ 4.6972. در 24 ساعت گذشته، COAI در بازه قیمتی حداقل $ 4.5889 تا حداکثر $ 6.6 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته COAI برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، COAI در یک ساعت گذشته -1.94%، در 24 ساعت گذشته -9.46% و در 7 روز گذشته -12.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ChainOpera AI (COAI)

--
----

$ 11.98M
$ 11.98M$ 11.98M

$ 4.70B
$ 4.70B$ 4.70B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ارزش بازار فعلی ChainOpera AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.98M. عرضه در گردش COAI برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.70B است.

تاریخچه قیمت ChainOpera AI (COAI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت ChainOpera AI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.490595-9.46%
30 روز$ +4.4979+2,256.84%
60 روز$ +4.6172+5,771.50%
90 روز$ +4.6172+5,771.50%
تغییر قیمت امروز ChainOpera AI

امروز، COAI تغییر $ -0.490595 (-9.46%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه ChainOpera AI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +4.4979 (+2,256.84%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه ChainOpera AI

با گسترش بازه به 60 روز، COAI تغییر $ +4.6172 (+5,771.50%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه ChainOpera AI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +4.6172 (+5,771.50%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت ChainOpera AI (COAI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت ChainOpera AI را ببینید.

ChainOpera AICOAI چیست

ChainOpera AI هوش جمعی را از طریق شبکه ای از عامل های هوش مصنوعی که به صورت مشترک توسط جامعه ایجاد و مدیریت میشوند، تقویت میکند. این پلتفرم بر پایه یک اپلیکیشن فوق هوش مصنوعی و زیرساخت کامل AI ساخته شده که از اقتصاد خالق برای طراحی، توزیع و استفاده از عامل های AI؛ آموزش و استنتاج مدل های محور عامل بر روی GPUهای توزیع شده؛ و بلاک-چین بومی AI برای مالکیت قابل تأیید، انتساب و مشارکت شفاف پشتیبانی میکند. ChainOpera نحوه ایجاد و به اشتراک گذاری هوش را تغییر میدهد و با همسو کردن کاربران، توسعه دهندگان و ارائه دهندگان زیرساخت از طریق مکانیزم های مشارکت مشترک، دوره ای نوین از هوش مصنوعی باز و مشارکتی را ممکن میسازد.

هم اکنون ChainOpera AI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های ChainOpera AI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ COAI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره ChainOpera AI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید ChainOpera AI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت ChainOpera AI (USD)

ارزش ChainOpera AI (COAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ChainOpera AI (COAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ChainOpera AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ChainOpera AI را بررسی کنید!

توکنومیکس ChainOpera AI (COAI)

درک، توکنومیکس ChainOpera AI (COAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COAI بیشتر بدانید!

نحوه خریدChainOpera AI (COAI)

آیا به دنبال نحوه خرید ChainOpera AI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی ChainOpera AI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

COAI به ارزهای محلی

1 ChainOpera AI(COAI) به VND
123,606.818
1 ChainOpera AI(COAI) به AUD
A$7.139744
1 ChainOpera AI(COAI) به GBP
3.475928
1 ChainOpera AI(COAI) به EUR
3.99262
1 ChainOpera AI(COAI) به USD
$4.6972
1 ChainOpera AI(COAI) به MYR
RM19.72824
1 ChainOpera AI(COAI) به TRY
197.094512
1 ChainOpera AI(COAI) به JPY
¥713.9744
1 ChainOpera AI(COAI) به ARS
ARS$6,729.490552
1 ChainOpera AI(COAI) به RUB
372.206128
1 ChainOpera AI(COAI) به INR
414.386984
1 ChainOpera AI(COAI) به IDR
Rp78,286.635352
1 ChainOpera AI(COAI) به PHP
277.792408
1 ChainOpera AI(COAI) به EGP
￡E.222.835168
1 ChainOpera AI(COAI) به BRL
R$25.223964
1 ChainOpera AI(COAI) به CAD
C$6.529108
1 ChainOpera AI(COAI) به BDT
574.843336
1 ChainOpera AI(COAI) به NGN
6,847.202384
1 ChainOpera AI(COAI) به COP
$18,066.13578
1 ChainOpera AI(COAI) به ZAR
R.80.885784
1 ChainOpera AI(COAI) به UAH
197.846064
1 ChainOpera AI(COAI) به TZS
T.Sh.11,597.997436
1 ChainOpera AI(COAI) به VES
Bs1,000.5036
1 ChainOpera AI(COAI) به CLP
$4,415.368
1 ChainOpera AI(COAI) به PKR
Rs1,326.113504
1 ChainOpera AI(COAI) به KZT
2,526.717824
1 ChainOpera AI(COAI) به THB
฿153.222664
1 ChainOpera AI(COAI) به TWD
NT$143.96918
1 ChainOpera AI(COAI) به AED
د.إ17.238724
1 ChainOpera AI(COAI) به CHF
Fr3.710788
1 ChainOpera AI(COAI) به HKD
HK$36.450272
1 ChainOpera AI(COAI) به AMD
֏1,805.180932
1 ChainOpera AI(COAI) به MAD
.د.م43.308184
1 ChainOpera AI(COAI) به MXN
$86.381508
1 ChainOpera AI(COAI) به SAR
ريال17.6145
1 ChainOpera AI(COAI) به ETB
Br711.437912
1 ChainOpera AI(COAI) به KES
KSh607.254016
1 ChainOpera AI(COAI) به JOD
د.أ3.3303148
1 ChainOpera AI(COAI) به PLN
17.050836
1 ChainOpera AI(COAI) به RON
лв20.479792
1 ChainOpera AI(COAI) به SEK
kr43.965792
1 ChainOpera AI(COAI) به BGN
лв7.844324
1 ChainOpera AI(COAI) به HUF
Ft1,565.717676
1 ChainOpera AI(COAI) به CZK
97.983592
1 ChainOpera AI(COAI) به KWD
د.ك1.4373432
1 ChainOpera AI(COAI) به ILS
15.2659
1 ChainOpera AI(COAI) به BOB
Bs32.504624
1 ChainOpera AI(COAI) به AZN
7.98524
1 ChainOpera AI(COAI) به TJS
SM43.4491
1 ChainOpera AI(COAI) به GEL
12.776384
1 ChainOpera AI(COAI) به AOA
Kz4,297.515252
1 ChainOpera AI(COAI) به BHD
.د.ب1.7661472
1 ChainOpera AI(COAI) به BMD
$4.6972
1 ChainOpera AI(COAI) به DKK
kr30.06208
1 ChainOpera AI(COAI) به HNL
L123.77122
1 ChainOpera AI(COAI) به MUR
213.628656
1 ChainOpera AI(COAI) به NAD
$80.885784
1 ChainOpera AI(COAI) به NOK
kr46.878056
1 ChainOpera AI(COAI) به NZD
$8.126156
1 ChainOpera AI(COAI) به PAB
B/.4.6972
1 ChainOpera AI(COAI) به PGK
K19.72824
1 ChainOpera AI(COAI) به QAR
ر.ق17.097808
1 ChainOpera AI(COAI) به RSD
дин.472.350432
1 ChainOpera AI(COAI) به UZS
soʻm57,282.917664
1 ChainOpera AI(COAI) به ALL
L390.57218
1 ChainOpera AI(COAI) به ANG
ƒ8.407988
1 ChainOpera AI(COAI) به AWG
ƒ8.45496
1 ChainOpera AI(COAI) به BBD
$9.3944
1 ChainOpera AI(COAI) به BAM
KM7.891296
1 ChainOpera AI(COAI) به BIF
Fr13,978.8672
1 ChainOpera AI(COAI) به BND
$6.059388
1 ChainOpera AI(COAI) به BSD
$4.6972
1 ChainOpera AI(COAI) به JMD
$753.19602
1 ChainOpera AI(COAI) به KHR
18,940.2847
1 ChainOpera AI(COAI) به KMF
Fr1,986.9156
1 ChainOpera AI(COAI) به LAK
102,113.041436
1 ChainOpera AI(COAI) به LKR
රු1,428.982184
1 ChainOpera AI(COAI) به MDL
L79.570568
1 ChainOpera AI(COAI) به MGA
Ar21,063.65396
1 ChainOpera AI(COAI) به MOP
P37.5776
1 ChainOpera AI(COAI) به MVR
71.86716
1 ChainOpera AI(COAI) به MWK
MK8,154.855892
1 ChainOpera AI(COAI) به MZN
MT300.198052
1 ChainOpera AI(COAI) به NPR
रु663.150696
1 ChainOpera AI(COAI) به PYG
33,312.5424
1 ChainOpera AI(COAI) به RWF
Fr6,815.6372
1 ChainOpera AI(COAI) به SBD
$38.657956
1 ChainOpera AI(COAI) به SCR
64.210724
1 ChainOpera AI(COAI) به SRD
$187.371308
1 ChainOpera AI(COAI) به SVC
$41.1005
1 ChainOpera AI(COAI) به SZL
L80.885784
1 ChainOpera AI(COAI) به TMT
m16.487172
1 ChainOpera AI(COAI) به TND
د.ت13.7064296
1 ChainOpera AI(COAI) به TTD
$31.893988
1 ChainOpera AI(COAI) به UGX
Sh16,365.0448
1 ChainOpera AI(COAI) به XAF
Fr2,639.8264
1 ChainOpera AI(COAI) به XCD
$12.68244
1 ChainOpera AI(COAI) به XOF
Fr2,639.8264
1 ChainOpera AI(COAI) به XPF
Fr479.1144
1 ChainOpera AI(COAI) به BWP
P62.70762
1 ChainOpera AI(COAI) به BZD
$9.441372
1 ChainOpera AI(COAI) به CVE
$445.811252
1 ChainOpera AI(COAI) به DJF
Fr831.4044
1 ChainOpera AI(COAI) به DOP
$300.85566
1 ChainOpera AI(COAI) به DZD
د.ج610.729944
1 ChainOpera AI(COAI) به FJD
$10.615672
1 ChainOpera AI(COAI) به GNF
Fr40,842.154
1 ChainOpera AI(COAI) به GTQ
Q35.980552
1 ChainOpera AI(COAI) به GYD
$983.499736
1 ChainOpera AI(COAI) به ISK
kr573.0584

منابع ChainOpera AI

برای درک عمیق‌ تر ChainOpera AI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی ChainOpera AI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره ChainOpera AI

امروز ChainOpera AI (COAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای COAI به واحد USD برابر است با 4.6972 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی COAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی COAI نسبت به USD برابر است با $ 4.6972. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ChainOpera AI چقدر است؟
ارزش بازار COAI برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش COAI چقدر است؟
عرضه در گردش COAI برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت COAI چقدر بوده است؟
COAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت COAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
COAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات COAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COAI برابر است با $ 11.98M USD.
آیا COAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد COAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:59:11 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ChainOpera AI (COAI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب COAI به USD

مقدار

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 4.6971 USD

معامله COAI

/USDTCOAI
$4.6954
$4.6954$4.6954
-9.47%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

