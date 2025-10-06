قیمت لحظه‌ ای Autonomi امروز برابر است با 0.04146 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AUTONOMI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AUTONOMI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Autonomi امروز برابر است با 0.04146 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AUTONOMI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AUTONOMI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Autonomi

Autonomi قیمت لحظه ای(AUTONOMI)

قیمت لحظه‌ ای 1 AUTONOMI به USD:

$0.0416
$0.0416$0.0416
+1.21%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Autonomi (AUTONOMI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:55:00 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Autonomi (AUTONOMI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.04001
$ 0.04001$ 0.04001
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.04161
$ 0.04161$ 0.04161
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.04001
$ 0.04001$ 0.04001

$ 0.04161
$ 0.04161$ 0.04161

$ 0.35756319057761676
$ 0.35756319057761676$ 0.35756319057761676

$ 0.0342953235344726
$ 0.0342953235344726$ 0.0342953235344726

+0.41%

+1.21%

-1.53%

-1.53%

قیمت لحظه‌ ای Autonomi (AUTONOMI) برابر است با $ 0.04146. در 24 ساعت گذشته، AUTONOMI در بازه قیمتی حداقل $ 0.04001 تا حداکثر $ 0.04161 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AUTONOMI برابر با $ 0.35756319057761676 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0342953235344726 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AUTONOMI در یک ساعت گذشته +0.41%، در 24 ساعت گذشته +1.21% و در 7 روز گذشته -1.53% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Autonomi (AUTONOMI)

No.1405

$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M

$ 100.07K
$ 100.07K$ 100.07K

$ 49.75M
$ 49.75M$ 49.75M

136.64M
136.64M 136.64M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

ARB

ارزش بازار فعلی Autonomi برابر است با $ 5.67M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 100.07K. عرضه در گردش AUTONOMI برابر است با 136.64M، و عرضه کل آن 1200000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.75M است.

تاریخچه قیمت Autonomi (AUTONOMI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Autonomi برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0004973+1.21%
30 روز$ -0.01766-29.88%
60 روز$ -0.01689-28.95%
90 روز$ -0.00784-15.91%
تغییر قیمت امروز Autonomi

امروز، AUTONOMI تغییر $ +0.0004973 (+1.21%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Autonomi

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.01766 (-29.88%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Autonomi

با گسترش بازه به 60 روز، AUTONOMI تغییر $ -0.01689 (-28.95%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Autonomi

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00784 (-15.91%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Autonomi (AUTONOMI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Autonomi را ببینید.

AutonomiAUTONOMI چیست

کوین ANT یک توکن ابزاری است که به دارندگان اجازه دسترسی به خدمات شبکه Autonomi را می دهد. Autonomi یک شبکه غیرمتمرکز و مستقل است که بر روی دستگاه های روزمره اجرا می شود و رمزگذاری خودکار، امنیت کوانتومی ایمن و ذخیره سازی طول عمر شبکه را ارائه می دهد. Autonomi ظرفیت اضافی دستگاه‌های متصل را ترکیب می‌کند - از رایانه‌های شخصی قدیمی روی میزها و دستگاه‌های کوچکی مانند Raspberry Pis گرفته تا قفسه‌های باقی‌مانده در یک مرکز داده - تا شکل جدیدی از زیرساخت قابل دسترسی جهانی ایجاد کند که می‌تواند توسط هر کسی استفاده شود. Autonomi به کاربران امکان می‌دهد بدون دخالت واسطه‌ها یا دروازه‌بانان، داده‌ها را به‌طور ایمن ذخیره کنند، ارتباط برقرار کنند، به دانش دسترسی داشته باشند، کسب‌وکار بسازند، سرویس‌ها را اجرا کنند.

هم اکنون Autonomi در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Autonomi خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AUTONOMI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Autonomi را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Autonomi شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Autonomi (USD)

ارزش Autonomi (AUTONOMI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Autonomi (AUTONOMI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Autonomi را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Autonomi را بررسی کنید!

توکنومیکس Autonomi (AUTONOMI)

درک، توکنومیکس Autonomi (AUTONOMI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AUTONOMI بیشتر بدانید!

نحوه خریدAutonomi (AUTONOMI)

آیا به دنبال نحوه خرید Autonomi هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Autonomi را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AUTONOMI به ارزهای محلی

1 Autonomi(AUTONOMI) به VND
1,091.0199
1 Autonomi(AUTONOMI) به AUD
A$0.0630192
1 Autonomi(AUTONOMI) به GBP
0.0306804
1 Autonomi(AUTONOMI) به EUR
0.035241
1 Autonomi(AUTONOMI) به USD
$0.04146
1 Autonomi(AUTONOMI) به MYR
RM0.174132
1 Autonomi(AUTONOMI) به TRY
1.7396616
1 Autonomi(AUTONOMI) به JPY
¥6.30192
1 Autonomi(AUTONOMI) به ARS
ARS$59.3980836
1 Autonomi(AUTONOMI) به RUB
3.2852904
1 Autonomi(AUTONOMI) به INR
3.6576012
1 Autonomi(AUTONOMI) به IDR
Rp690.9997236
1 Autonomi(AUTONOMI) به PHP
2.4519444
1 Autonomi(AUTONOMI) به EGP
￡E.1.9668624
1 Autonomi(AUTONOMI) به BRL
R$0.2226402
1 Autonomi(AUTONOMI) به CAD
C$0.0576294
1 Autonomi(AUTONOMI) به BDT
5.0738748
1 Autonomi(AUTONOMI) به NGN
60.4370712
1 Autonomi(AUTONOMI) به COP
$159.461379
1 Autonomi(AUTONOMI) به ZAR
R.0.7139412
1 Autonomi(AUTONOMI) به UAH
1.7462952
1 Autonomi(AUTONOMI) به TZS
T.Sh.102.3701298
1 Autonomi(AUTONOMI) به VES
Bs8.83098
1 Autonomi(AUTONOMI) به CLP
$38.9724
1 Autonomi(AUTONOMI) به PKR
Rs11.7049872
1 Autonomi(AUTONOMI) به KZT
22.3021632
1 Autonomi(AUTONOMI) به THB
฿1.3524252
1 Autonomi(AUTONOMI) به TWD
NT$1.270749
1 Autonomi(AUTONOMI) به AED
د.إ0.1521582
1 Autonomi(AUTONOMI) به CHF
Fr0.0327534
1 Autonomi(AUTONOMI) به HKD
HK$0.3217296
1 Autonomi(AUTONOMI) به AMD
֏15.9334926
1 Autonomi(AUTONOMI) به MAD
.د.م0.3822612
1 Autonomi(AUTONOMI) به MXN
$0.7624494
1 Autonomi(AUTONOMI) به SAR
ريال0.155475
1 Autonomi(AUTONOMI) به ETB
Br6.2795316
1 Autonomi(AUTONOMI) به KES
KSh5.3599488
1 Autonomi(AUTONOMI) به JOD
د.أ0.02939514
1 Autonomi(AUTONOMI) به PLN
0.1504998
1 Autonomi(AUTONOMI) به RON
лв0.1807656
1 Autonomi(AUTONOMI) به SEK
kr0.3880656
1 Autonomi(AUTONOMI) به BGN
лв0.0692382
1 Autonomi(AUTONOMI) به HUF
Ft13.8198618
1 Autonomi(AUTONOMI) به CZK
0.8648556
1 Autonomi(AUTONOMI) به KWD
د.ك0.01268676
1 Autonomi(AUTONOMI) به ILS
0.134745
1 Autonomi(AUTONOMI) به BOB
Bs0.2869032
1 Autonomi(AUTONOMI) به AZN
0.070482
1 Autonomi(AUTONOMI) به TJS
SM0.383505
1 Autonomi(AUTONOMI) به GEL
0.1127712
1 Autonomi(AUTONOMI) به AOA
Kz37.9321686
1 Autonomi(AUTONOMI) به BHD
.د.ب0.01558896
1 Autonomi(AUTONOMI) به BMD
$0.04146
1 Autonomi(AUTONOMI) به DKK
kr0.265344
1 Autonomi(AUTONOMI) به HNL
L1.092471
1 Autonomi(AUTONOMI) به MUR
1.8856008
1 Autonomi(AUTONOMI) به NAD
$0.7139412
1 Autonomi(AUTONOMI) به NOK
kr0.4137708
1 Autonomi(AUTONOMI) به NZD
$0.0717258
1 Autonomi(AUTONOMI) به PAB
B/.0.04146
1 Autonomi(AUTONOMI) به PGK
K0.174132
1 Autonomi(AUTONOMI) به QAR
ر.ق0.1509144
1 Autonomi(AUTONOMI) به RSD
дин.4.1692176
1 Autonomi(AUTONOMI) به UZS
soʻm505.6096752
1 Autonomi(AUTONOMI) به ALL
L3.447399
1 Autonomi(AUTONOMI) به ANG
ƒ0.0742134
1 Autonomi(AUTONOMI) به AWG
ƒ0.074628
1 Autonomi(AUTONOMI) به BBD
$0.08292
1 Autonomi(AUTONOMI) به BAM
KM0.0696528
1 Autonomi(AUTONOMI) به BIF
Fr123.38496
1 Autonomi(AUTONOMI) به BND
$0.0534834
1 Autonomi(AUTONOMI) به BSD
$0.04146
1 Autonomi(AUTONOMI) به JMD
$6.648111
1 Autonomi(AUTONOMI) به KHR
167.177085
1 Autonomi(AUTONOMI) به KMF
Fr17.53758
1 Autonomi(AUTONOMI) به LAK
901.3043298
1 Autonomi(AUTONOMI) به LKR
රු12.6129612
1 Autonomi(AUTONOMI) به MDL
L0.7023324
1 Autonomi(AUTONOMI) به MGA
Ar185.919078
1 Autonomi(AUTONOMI) به MOP
P0.33168
1 Autonomi(AUTONOMI) به MVR
0.634338
1 Autonomi(AUTONOMI) به MWK
MK71.9791206
1 Autonomi(AUTONOMI) به MZN
MT2.6497086
1 Autonomi(AUTONOMI) به NPR
रु5.8533228
1 Autonomi(AUTONOMI) به PYG
294.03432
1 Autonomi(AUTONOMI) به RWF
Fr60.15846
1 Autonomi(AUTONOMI) به SBD
$0.3412158
1 Autonomi(AUTONOMI) به SCR
0.5667582
1 Autonomi(AUTONOMI) به SRD
$1.6538394
1 Autonomi(AUTONOMI) به SVC
$0.362775
1 Autonomi(AUTONOMI) به SZL
L0.7139412
1 Autonomi(AUTONOMI) به TMT
m0.1455246
1 Autonomi(AUTONOMI) به TND
د.ت0.12098028
1 Autonomi(AUTONOMI) به TTD
$0.2815134
1 Autonomi(AUTONOMI) به UGX
Sh144.44664
1 Autonomi(AUTONOMI) به XAF
Fr23.30052
1 Autonomi(AUTONOMI) به XCD
$0.111942
1 Autonomi(AUTONOMI) به XOF
Fr23.30052
1 Autonomi(AUTONOMI) به XPF
Fr4.22892
1 Autonomi(AUTONOMI) به BWP
P0.553491
1 Autonomi(AUTONOMI) به BZD
$0.0833346
1 Autonomi(AUTONOMI) به CVE
$3.9349686
1 Autonomi(AUTONOMI) به DJF
Fr7.33842
1 Autonomi(AUTONOMI) به DOP
$2.655513
1 Autonomi(AUTONOMI) به DZD
د.ج5.3906292
1 Autonomi(AUTONOMI) به FJD
$0.0936996
1 Autonomi(AUTONOMI) به GNF
Fr360.4947
1 Autonomi(AUTONOMI) به GTQ
Q0.3175836
1 Autonomi(AUTONOMI) به GYD
$8.6808948
1 Autonomi(AUTONOMI) به ISK
kr5.05812

منابع Autonomi

برای درک عمیق‌ تر Autonomi، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Autonomi
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Autonomi

امروز Autonomi (AUTONOMI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AUTONOMI به واحد USD برابر است با 0.04146 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AUTONOMI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AUTONOMI نسبت به USD برابر است با $ 0.04146. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Autonomi چقدر است؟
ارزش بازار AUTONOMI برابر است با $ 5.67M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AUTONOMI چقدر است؟
عرضه در گردش AUTONOMI برابر است با 136.64M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AUTONOMI چقدر بوده است؟
AUTONOMI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.35756319057761676 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AUTONOMI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AUTONOMI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0342953235344726 USD رسید.
حجم معاملات AUTONOMI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AUTONOMI برابر است با $ 100.07K USD.
آیا AUTONOMI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AUTONOMI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AUTONOMI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:55:00 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Autonomi (AUTONOMI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

