قیمت امروز Collect on Fanable

قیمت لحظه‌ ای Collect on Fanable (COLLECT) در حال حاضر برابر با $ 0.06125 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COLLECT به USD برابر با $ 0.06125 برای هر COLLECT می‌ باشد.

توکن Collect on Fanable در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- COLLECT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COLLECT در بازه‌ ای بین $ 0.0582 (حداقل) و $ 0.0657 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COLLECT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.85% و در هفت روز اخیر به میزان +12.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 126.01K رسیده است.

اطلاعات بازار Collect on Fanable (COLLECT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 126.01K$ 126.01K $ 126.01K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 183.75M$ 183.75M $ 183.75M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Collect on Fanable برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 126.01K. عرضه در گردش COLLECT برابر است با --، و عرضه کل آن 3000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 183.75M است.