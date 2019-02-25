قیمت امروز FET

قیمت لحظه‌ ای FET (FET) در حال حاضر برابر با $ 0,1319 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2,29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FET به USD برابر با $ 0,1319 برای هر FET می‌ باشد.

توکن FET در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #85 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 297.95M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.26B FET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FET در بازه‌ ای بین $ 0,1316 (حداقل) و $ 0,1367 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3,474265080421965 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,00827034467596 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FET طی یک ساعت گذشته به میزان +0,15% و در هفت روز اخیر به میزان -4,70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 355.87K رسیده است.

اطلاعات بازار FET (FET)

رتبه No.85 ارزش بازار $ 297.95M$ 297.95M $ 297.95M حجم (24 ساعته) $ 355.87K$ 355.87K $ 355.87K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 358,70M$ 358,70M $ 358,70M سرمایه در گردش 2.26B 2.26B 2.26B حداکثر عرضه 2 719 493 897 2 719 493 897 2 719 493 897 عرضه کل 2 714 384 546,672 2 714 384 546,672 2 714 384 546,672 نرخ گردش 83,06% سهم بازار 0,02% تاریخ صدور 2019-02-25 00:00:00 قیمت صدور $ 0,0867$ 0,0867 $ 0,0867 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی FET برابر است با $ 297.95M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 355.87K. عرضه در گردش FET برابر است با 2.26B، و عرضه کل آن 2714384546.672 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 358,70M است.