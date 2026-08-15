قیمت امروز Akita

قیمت لحظه‌ ای Akita (AKITA) در حال حاضر برابر با $ 0.0093 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AKITA به USD برابر با $ 0.0093 برای هر AKITA می‌ باشد.

توکن Akita در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4724 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 AKITA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AKITA در بازه‌ ای بین $ 0.009225 (حداقل) و $ 0.009317 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.017919750732977066 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.004379325666888505 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AKITA طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.80K رسیده است.

اطلاعات بازار Akita (AKITA)

رتبه No.4724 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 4.80K$ 4.80K $ 4.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 930.00K$ 930.00K $ 930.00K سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 100,000,000 100,000,000 100,000,000 عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Akita برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.80K. عرضه در گردش AKITA برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 930.00K است.