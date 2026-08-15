قیمت امروز Bitcoin Bam

قیمت لحظه‌ ای Bitcoin Bam (BTCBAM) در حال حاضر برابر با $ 0.05516 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BTCBAM به USD برابر با $ 0.05516 برای هر BTCBAM می‌ باشد.

توکن Bitcoin Bam در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2113 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 566.86K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.28M BTCBAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BTCBAM در بازه‌ ای بین $ 0.05508 (حداقل) و $ 0.05573 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 20.04816313976678 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02005952320653626 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BTCBAM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +0.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 42.20K رسیده است.

اطلاعات بازار Bitcoin Bam (BTCBAM)

رتبه No.2113 ارزش بازار $ 566.86K$ 566.86K $ 566.86K حجم (24 ساعته) $ 42.20K$ 42.20K $ 42.20K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M سرمایه در گردش 10.28M 10.28M 10.28M حداکثر عرضه 21,000,000 21,000,000 21,000,000 عرضه کل 21,000,000 21,000,000 21,000,000 نرخ گردش 48.93% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Bitcoin Bam برابر است با $ 566.86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 42.20K. عرضه در گردش BTCBAM برابر است با 10.28M، و عرضه کل آن 21000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.16M است.