قیمت امروز Kaspa

قیمت لحظه‌ ای Kaspa (KAS) در حال حاضر برابر با $ 0.025422 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KAS به USD برابر با $ 0.025422 برای هر KAS می‌ باشد.

توکن Kaspa در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #60 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 699.35M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 27.51B KAS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KAS در بازه‌ ای بین $ 0.025052 (حداقل) و $ 0.0257 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.20754794622992162 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00016988222001318 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KAS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -5.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 507.33K رسیده است.

اطلاعات بازار Kaspa (KAS)

رتبه No.60 ارزش بازار $ 699.35M$ 699.35M $ 699.35M حجم (24 ساعته) $ 507.33K$ 507.33K $ 507.33K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 729.71M$ 729.71M $ 729.71M سرمایه در گردش 27.51B 27.51B 27.51B حداکثر عرضه 28,704,026,601 28,704,026,601 28,704,026,601 عرضه کل 27,509,529,899.539898 27,509,529,899.539898 27,509,529,899.539898 نرخ گردش 95.83% سهم بازار 0.03% بلاک چین عمومی KASPA

ارزش بازار فعلی Kaspa برابر است با $ 699.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 507.33K. عرضه در گردش KAS برابر است با 27.51B، و عرضه کل آن 27509529899.539898 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 729.71M است.