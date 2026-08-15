قیمت امروز Holo Token

قیمت لحظه‌ ای Holo Token (HOT) در حال حاضر برابر با $ 0.0003272 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOT به USD برابر با $ 0.0003272 برای هر HOT می‌ باشد.

توکن Holo Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #375 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 57.66M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 176.23B HOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOT در بازه‌ ای بین $ 0.0003149 (حداقل) و $ 0.0003533 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03156761 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.000218929983954 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.79% و در هفت روز اخیر به میزان -2.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 65.92K رسیده است.

اطلاعات بازار Holo Token (HOT)

رتبه No.375 ارزش بازار $ 57.66M$ 57.66M $ 57.66M حجم (24 ساعته) $ 65.92K$ 65.92K $ 65.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 58.12M$ 58.12M $ 58.12M سرمایه در گردش 176.23B 176.23B 176.23B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Holo Token برابر است با $ 57.66M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 65.92K. عرضه در گردش HOT برابر است با 176.23B، و عرضه کل آن 177619433541.14131234 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 58.12M است.