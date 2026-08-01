قیمت امروز Whitebridge Network

قیمت لحظه‌ ای Whitebridge Network (WBAI) در حال حاضر برابر با $ 0.001691 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WBAI به USD برابر با $ 0.001691 برای هر WBAI می‌ باشد.

توکن Whitebridge Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2043 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 718.46K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 424.87M WBAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WBAI در بازه‌ ای بین $ 0.001669 (حداقل) و $ 0.001696 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.09146676325085583 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00105767498740821 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WBAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان +11.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.35K رسیده است.

اطلاعات بازار Whitebridge Network (WBAI)

رتبه No.2043 ارزش بازار $ 718.46K$ 718.46K $ 718.46K حجم (24 ساعته) $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M سرمایه در گردش 424.87M 424.87M 424.87M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 42.48% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Whitebridge Network برابر است با $ 718.46K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.35K. عرضه در گردش WBAI برابر است با 424.87M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.69M است.