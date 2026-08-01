قیمت امروز Osmosis

قیمت لحظه‌ ای Osmosis (OSMO) در حال حاضر برابر با $ 0.03047 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OSMO به USD برابر با $ 0.03047 برای هر OSMO می‌ باشد.

توکن Osmosis در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #523 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23.68M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 777.24M OSMO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OSMO در بازه‌ ای بین $ 0.02983 (حداقل) و $ 0.03071 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 11.205719225524819 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02897639301114699 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OSMO طی یک ساعت گذشته به میزان +1.16% و در هفت روز اخیر به میزان +4.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.26K رسیده است.

اطلاعات بازار Osmosis (OSMO)

رتبه No.523 ارزش بازار $ 23.68M$ 23.68M $ 23.68M حجم (24 ساعته) $ 59.26K$ 59.26K $ 59.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.47M$ 30.47M $ 30.47M سرمایه در گردش 777.24M 777.24M 777.24M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 977,504,992.990048 977,504,992.990048 977,504,992.990048 نرخ گردش 77.72% بلاک چین عمومی OSMO

ارزش بازار فعلی Osmosis برابر است با $ 23.68M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.26K. عرضه در گردش OSMO برابر است با 777.24M، و عرضه کل آن 977504992.990048 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.47M است.