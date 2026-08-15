قیمت امروز Internet Computer

قیمت لحظه‌ ای Internet Computer (ICP) در حال حاضر برابر با $ 2.248 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ICP به USD برابر با $ 2.248 برای هر ICP می‌ باشد.

توکن Internet Computer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #48 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.25B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 554.13M ICP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ICP در بازه‌ ای بین $ 2.168 (حداقل) و $ 2.324 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 750.73047694 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.9772524244681915 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ICP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.45% و در هفت روز اخیر به میزان +6.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 224.60K رسیده است.

اطلاعات بازار Internet Computer (ICP)

رتبه No.48 ارزش بازار $ 1.25B$ 1.25B $ 1.25B حجم (24 ساعته) $ 224.60K$ 224.60K $ 224.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.25B$ 1.25B $ 1.25B سرمایه در گردش 554.13M 554.13M 554.13M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 554,134,935.29136547 554,134,935.29136547 554,134,935.29136547 سهم بازار 0.06% بلاک چین عمومی ICP

ارزش بازار فعلی Internet Computer برابر است با $ 1.25B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 224.60K. عرضه در گردش ICP برابر است با 554.13M، و عرضه کل آن 554134935.29136547 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.25B است.