قیمت امروز OneFootball Credits

قیمت لحظه‌ ای OneFootball Credits (OFC) در حال حاضر برابر با $ 0.008196 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OFC به USD برابر با $ 0.008196 برای هر OFC می‌ باشد.

توکن OneFootball Credits در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1206 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.32M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 161.27M OFC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OFC در بازه‌ ای بین $ 0.007859 (حداقل) و $ 0.008388 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.16999156779626742 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03056012837247884 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OFC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.20% و در هفت روز اخیر به میزان -20.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 104.13K رسیده است.

اطلاعات بازار OneFootball Credits (OFC)

رتبه No.1206 ارزش بازار $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M حجم (24 ساعته) $ 104.13K$ 104.13K $ 104.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.20M$ 8.20M $ 8.20M سرمایه در گردش 161.27M 161.27M 161.27M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 16.12% بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی OneFootball Credits برابر است با $ 1.32M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 104.13K. عرضه در گردش OFC برابر است با 161.27M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.20M است.