قیمت امروز CONFLUX

قیمت لحظه‌ ای CONFLUX (CFX) در حال حاضر برابر با $ 0.04268 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CFX به USD برابر با $ 0.04268 برای هر CFX می‌ باشد.

توکن CONFLUX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #122 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 222.64M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.22B CFX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CFX در بازه‌ ای بین $ 0.04161 (حداقل) و $ 0.04324 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.70377503 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02190913690657502 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CFX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان +2.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 62.06K رسیده است.

اطلاعات بازار CONFLUX (CFX)

رتبه No.122 ارزش بازار $ 222.64M$ 222.64M $ 222.64M حجم (24 ساعته) $ 62.06K$ 62.06K $ 62.06K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 222.64M$ 222.64M $ 222.64M سرمایه در گردش 5.22B 5.22B 5.22B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 5,216,506,924.54 5,216,506,924.54 5,216,506,924.54 سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2020-11-09 00:00:00 بلاک چین عمومی CFX

ارزش بازار فعلی CONFLUX برابر است با $ 222.64M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.06K. عرضه در گردش CFX برابر است با 5.22B، و عرضه کل آن 5216506924.54 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 222.64M است.