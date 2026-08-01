قیمت امروز OP

قیمت لحظه‌ ای OP (OP) در حال حاضر برابر با $ 0.08598 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OP به USD برابر با $ 0.08598 برای هر OP می‌ باشد.

توکن OP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #123 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 185.07M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.15B OP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OP در بازه‌ ای بین $ 0.085 (حداقل) و $ 0.08768 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.851507085185996 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.08882946500927605 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -3.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 47.75K رسیده است.

اطلاعات بازار OP (OP)

رتبه No.123 ارزش بازار $ 185.07M$ 185.07M $ 185.07M حجم (24 ساعته) $ 47.75K$ 47.75K $ 47.75K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 369.28M$ 369.28M $ 369.28M سرمایه در گردش 2.15B 2.15B 2.15B حداکثر عرضه 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 عرضه کل 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 نرخ گردش 50.11% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی OP برابر است با $ 185.07M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 47.75K. عرضه در گردش OP برابر است با 2.15B، و عرضه کل آن 4294967296 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 369.28M است.