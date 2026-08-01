قیمت امروز Tagger

قیمت لحظه‌ ای Tagger (TAG) در حال حاضر برابر با $ 0.0009567 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TAG به USD برابر با $ 0.0009567 برای هر TAG می‌ باشد.

توکن Tagger در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #177 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 103.71M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 108.40B TAG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TAG در بازه‌ ای بین $ 0.000903 (حداقل) و $ 0.0012823 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00218358330145592 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000372433818167 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TAG طی یک ساعت گذشته به میزان +1.48% و در هفت روز اخیر به میزان -22.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 149.40K رسیده است.

اطلاعات بازار Tagger (TAG)

رتبه No.177 ارزش بازار $ 103.71M$ 103.71M $ 103.71M حجم (24 ساعته) $ 149.40K$ 149.40K $ 149.40K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 387.83M$ 387.83M $ 387.83M سرمایه در گردش 108.40B 108.40B 108.40B عرضه کل 405,380,800,000 405,380,800,000 405,380,800,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Tagger برابر است با $ 103.71M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 149.40K. عرضه در گردش TAG برابر است با 108.40B، و عرضه کل آن 405380800000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 387.83M است.