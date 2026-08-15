قیمت امروز MarsCoin

قیمت لحظه‌ ای MarsCoin (MARSCOIN) در حال حاضر برابر با $ 0.04266 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 17.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MARSCOIN به USD برابر با $ 0.04266 برای هر MARSCOIN می‌ باشد.

توکن MarsCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- MARSCOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MARSCOIN در بازه‌ ای بین $ 0.042 (حداقل) و $ 0.05629 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MARSCOIN طی یک ساعت گذشته به میزان -6.86% و در هفت روز اخیر به میزان -30.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 136.88K رسیده است.

اطلاعات بازار MarsCoin (MARSCOIN)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 136.88K$ 136.88K $ 136.88K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42.66M$ 42.66M $ 42.66M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی MarsCoin برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 136.88K. عرضه در گردش MARSCOIN برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.66M است.