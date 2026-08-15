قیمت امروز Confidential Layer

قیمت لحظه‌ ای Confidential Layer (CLONE) در حال حاضر برابر با $ 0.005297 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLONE به USD برابر با $ 0.005297 برای هر CLONE می‌ باشد.

توکن Confidential Layer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3927 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 CLONE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLONE در بازه‌ ای بین $ 0.005291 (حداقل) و $ 0.005358 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.1137696932664273 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00365175422453897 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLONE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -3.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 104.76K رسیده است.

اطلاعات بازار Confidential Layer (CLONE)

رتبه No.3927 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 104.76K$ 104.76K $ 104.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Confidential Layer برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 104.76K. عرضه در گردش CLONE برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.30M است.