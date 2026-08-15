قیمت امروز Capinfra

قیمت لحظه‌ ای Capinfra (CAPINFRA) در حال حاضر برابر با $ 0.09429 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CAPINFRA به USD برابر با $ 0.09429 برای هر CAPINFRA می‌ باشد.

توکن Capinfra در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3838 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 CAPINFRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CAPINFRA در بازه‌ ای بین $ 0.09364 (حداقل) و $ 0.09695 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.6809465801783078 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.016317247952418467 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CAPINFRA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -0.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 80.83K رسیده است.

اطلاعات بازار Capinfra (CAPINFRA)

رتبه No.3838 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 80.83K$ 80.83K $ 80.83K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.86M$ 18.86M $ 18.86M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 200,000,000 200,000,000 200,000,000 عرضه کل 200,000,000 200,000,000 200,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Capinfra برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 80.83K. عرضه در گردش CAPINFRA برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 200000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.86M است.