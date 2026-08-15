قیمت امروز Infinex

قیمت لحظه‌ ای Infinex (INX) در حال حاضر برابر با $ 0.008323 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INX به USD برابر با $ 0.008323 برای هر INX می‌ باشد.

توکن Infinex در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #809 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16.60M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.99B INX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INX در بازه‌ ای بین $ 0.008041 (حداقل) و $ 0.008733 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02940886191770651 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00637147196628408 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.58% و در هفت روز اخیر به میزان +10.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 146.10K رسیده است.

اطلاعات بازار Infinex (INX)

رتبه No.809 ارزش بازار $ 16.60M$ 16.60M $ 16.60M حجم (24 ساعته) $ 146.10K$ 146.10K $ 146.10K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 83.23M$ 83.23M $ 83.23M سرمایه در گردش 1.99B 1.99B 1.99B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 نرخ گردش 19.94% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Infinex برابر است با $ 16.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 146.10K. عرضه در گردش INX برابر است با 1.99B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 83.23M است.