قیمت امروز Backpack

قیمت لحظه‌ ای Backpack (BP) در حال حاضر برابر با $ 0.3821 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BP به USD برابر با $ 0.3821 برای هر BP می‌ باشد.

توکن Backpack در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #250 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 95.52M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 250.00M BP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BP در بازه‌ ای بین $ 0.3787 (حداقل) و $ 0.3846 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.4921079582546304 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.1181783921983951 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -7.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.17K رسیده است.

اطلاعات بازار Backpack (BP)

رتبه No.250 ارزش بازار $ 95.52M$ 95.52M $ 95.52M حجم (24 ساعته) $ 60.17K$ 60.17K $ 60.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 382.10M$ 382.10M $ 382.10M سرمایه در گردش 250.00M 250.00M 250.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 999,999,846.98151595 999,999,846.98151595 999,999,846.98151595 نرخ گردش 24.99% بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Backpack برابر است با $ 95.52M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.17K. عرضه در گردش BP برابر است با 250.00M، و عرضه کل آن 999999846.98151595 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 382.10M است.