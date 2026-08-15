قیمت امروز Asentum

قیمت لحظه‌ ای Asentum (ASE) در حال حاضر برابر با $ 0.00179 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ASE به USD برابر با $ 0.00179 برای هر ASE می‌ باشد.

توکن Asentum در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1792 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 529.84K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 296.00M ASE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ASE در بازه‌ ای بین $ 0.001748 (حداقل) و $ 0.00205 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00753797621900342 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00100814204538339 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ASE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.45% و در هفت روز اخیر به میزان -3.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 49.73K رسیده است.

اطلاعات بازار Asentum (ASE)

رتبه No.1792 ارزش بازار $ 529.84K$ 529.84K $ 529.84K حجم (24 ساعته) $ 49.73K$ 49.73K $ 49.73K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M سرمایه در گردش 296.00M 296.00M 296.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 29.60% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Asentum برابر است با $ 529.84K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 49.73K. عرضه در گردش ASE برابر است با 296.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.79M است.