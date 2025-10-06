قیمت لحظه‌ ای JDcom امروز برابر است با 34 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت JDON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت JDON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای JDcom امروز برابر است با 34 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت JDON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت JDON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره JDON

اطلاعات قیمت JDON

وب‌سایت رسمی JDON

توکنومیکس JDON

پیش‌بینی قیمت JDON

تاریخچه JDON

راهنمای خرید JDON

مبدل JDON به ارز فیات

اسپات JDON

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو JDcom

JDcom قیمت لحظه ای(JDON)

قیمت لحظه‌ ای 1 JDON به USD:

$34
$34$34
-0.70%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای JDcom (JDON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:07:21 (UTC+8)

اطلاعات قیمت JDcom (JDON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 33.78
$ 33.78$ 33.78
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 34.35
$ 34.35$ 34.35
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 33.78
$ 33.78$ 33.78

$ 34.35
$ 34.35$ 34.35

$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765$ 36.90868486875765

$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216$ 30.590269632126216

-0.21%

-0.70%

+1.70%

+1.70%

قیمت لحظه‌ ای JDcom (JDON) برابر است با $ 34. در 24 ساعت گذشته، JDON در بازه قیمتی حداقل $ 33.78 تا حداکثر $ 34.35 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته JDON برابر با $ 36.90868486875765 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 30.590269632126216 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، JDON در یک ساعت گذشته -0.21%، در 24 ساعت گذشته -0.70% و در 7 روز گذشته +1.70% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار JDcom (JDON)

No.2199

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 53.68K
$ 53.68K$ 53.68K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

30.06K
30.06K 30.06K

29,832.29231112
29,832.29231112 29,832.29231112

ETH

ارزش بازار فعلی JDcom برابر است با $ 1.02M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.68K. عرضه در گردش JDON برابر است با 30.06K، و عرضه کل آن 29832.29231112 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.01M است.

تاریخچه قیمت JDcom (JDON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت JDcom برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.2397-0.70%
30 روز$ -0.55-1.60%
60 روز$ +14+70.00%
90 روز$ +14+70.00%
تغییر قیمت امروز JDcom

امروز، JDON تغییر $ -0.2397 (-0.70%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه JDcom

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.55 (-1.60%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه JDcom

با گسترش بازه به 60 روز، JDON تغییر $ +14 (+70.00%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه JDcom

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +14 (+70.00%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت JDcom (JDON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت JDcom را ببینید.

JDcomJDON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون JDcom در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های JDcom خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ JDON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره JDcom را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید JDcom شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت JDcom (USD)

ارزش JDcom (JDON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از JDcom (JDON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت JDcom را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت JDcom را بررسی کنید!

توکنومیکس JDcom (JDON)

درک، توکنومیکس JDcom (JDON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JDON بیشتر بدانید!

نحوه خریدJDcom (JDON)

آیا به دنبال نحوه خرید JDcom هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی JDcom را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

JDON به ارزهای محلی

1 JDcom(JDON) به VND
894,710
1 JDcom(JDON) به AUD
A$51.68
1 JDcom(JDON) به GBP
25.16
1 JDcom(JDON) به EUR
28.9
1 JDcom(JDON) به USD
$34
1 JDcom(JDON) به MYR
RM142.8
1 JDcom(JDON) به TRY
1,426.64
1 JDcom(JDON) به JPY
¥5,168
1 JDcom(JDON) به ARS
ARS$48,710.44
1 JDcom(JDON) به RUB
2,694.16
1 JDcom(JDON) به INR
2,999.48
1 JDcom(JDON) به IDR
Rp566,666.44
1 JDcom(JDON) به PHP
2,010.76
1 JDcom(JDON) به EGP
￡E.1,612.96
1 JDcom(JDON) به BRL
R$182.58
1 JDcom(JDON) به CAD
C$47.26
1 JDcom(JDON) به BDT
4,160.92
1 JDcom(JDON) به NGN
49,562.48
1 JDcom(JDON) به COP
$130,769.1
1 JDcom(JDON) به ZAR
R.585.48
1 JDcom(JDON) به UAH
1,432.08
1 JDcom(JDON) به TZS
T.Sh.83,950.42
1 JDcom(JDON) به VES
Bs7,242
1 JDcom(JDON) به CLP
$31,960
1 JDcom(JDON) به PKR
Rs9,598.88
1 JDcom(JDON) به KZT
18,289.28
1 JDcom(JDON) به THB
฿1,109.08
1 JDcom(JDON) به TWD
NT$1,042.1
1 JDcom(JDON) به AED
د.إ124.78
1 JDcom(JDON) به CHF
Fr26.86
1 JDcom(JDON) به HKD
HK$263.84
1 JDcom(JDON) به AMD
֏13,066.54
1 JDcom(JDON) به MAD
.د.م313.48
1 JDcom(JDON) به MXN
$625.26
1 JDcom(JDON) به SAR
ريال127.5
1 JDcom(JDON) به ETB
Br5,149.64
1 JDcom(JDON) به KES
KSh4,395.52
1 JDcom(JDON) به JOD
د.أ24.106
1 JDcom(JDON) به PLN
123.42
1 JDcom(JDON) به RON
лв148.24
1 JDcom(JDON) به SEK
kr318.24
1 JDcom(JDON) به BGN
лв56.78
1 JDcom(JDON) به HUF
Ft11,333.22
1 JDcom(JDON) به CZK
709.24
1 JDcom(JDON) به KWD
د.ك10.404
1 JDcom(JDON) به ILS
110.5
1 JDcom(JDON) به BOB
Bs235.28
1 JDcom(JDON) به AZN
57.8
1 JDcom(JDON) به TJS
SM314.5
1 JDcom(JDON) به GEL
92.48
1 JDcom(JDON) به AOA
Kz31,106.94
1 JDcom(JDON) به BHD
.د.ب12.784
1 JDcom(JDON) به BMD
$34
1 JDcom(JDON) به DKK
kr217.6
1 JDcom(JDON) به HNL
L895.9
1 JDcom(JDON) به MUR
1,546.32
1 JDcom(JDON) به NAD
$585.48
1 JDcom(JDON) به NOK
kr339.32
1 JDcom(JDON) به NZD
$58.82
1 JDcom(JDON) به PAB
B/.34
1 JDcom(JDON) به PGK
K142.8
1 JDcom(JDON) به QAR
ر.ق123.76
1 JDcom(JDON) به RSD
дин.3,419.04
1 JDcom(JDON) به UZS
soʻm414,634.08
1 JDcom(JDON) به ALL
L2,827.1
1 JDcom(JDON) به ANG
ƒ60.86
1 JDcom(JDON) به AWG
ƒ61.2
1 JDcom(JDON) به BBD
$68
1 JDcom(JDON) به BAM
KM57.12
1 JDcom(JDON) به BIF
Fr101,184
1 JDcom(JDON) به BND
$43.86
1 JDcom(JDON) به BSD
$34
1 JDcom(JDON) به JMD
$5,451.9
1 JDcom(JDON) به KHR
137,096.5
1 JDcom(JDON) به KMF
Fr14,382
1 JDcom(JDON) به LAK
739,130.42
1 JDcom(JDON) به LKR
රු10,343.48
1 JDcom(JDON) به MDL
L575.96
1 JDcom(JDON) به MGA
Ar152,466.2
1 JDcom(JDON) به MOP
P272
1 JDcom(JDON) به MVR
520.2
1 JDcom(JDON) به MWK
MK59,027.74
1 JDcom(JDON) به MZN
MT2,172.94
1 JDcom(JDON) به NPR
रु4,800.12
1 JDcom(JDON) به PYG
241,128
1 JDcom(JDON) به RWF
Fr49,334
1 JDcom(JDON) به SBD
$279.82
1 JDcom(JDON) به SCR
464.78
1 JDcom(JDON) به SRD
$1,356.26
1 JDcom(JDON) به SVC
$297.5
1 JDcom(JDON) به SZL
L585.48
1 JDcom(JDON) به TMT
m119.34
1 JDcom(JDON) به TND
د.ت99.212
1 JDcom(JDON) به TTD
$230.86
1 JDcom(JDON) به UGX
Sh118,456
1 JDcom(JDON) به XAF
Fr19,108
1 JDcom(JDON) به XCD
$91.8
1 JDcom(JDON) به XOF
Fr19,108
1 JDcom(JDON) به XPF
Fr3,468
1 JDcom(JDON) به BWP
P453.9
1 JDcom(JDON) به BZD
$68.34
1 JDcom(JDON) به CVE
$3,226.94
1 JDcom(JDON) به DJF
Fr6,018
1 JDcom(JDON) به DOP
$2,177.7
1 JDcom(JDON) به DZD
د.ج4,420.68
1 JDcom(JDON) به FJD
$76.84
1 JDcom(JDON) به GNF
Fr295,630
1 JDcom(JDON) به GTQ
Q260.44
1 JDcom(JDON) به GYD
$7,118.92
1 JDcom(JDON) به ISK
kr4,148

منابع JDcom

برای درک عمیق‌ تر JDcom، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی JDcom
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره JDcom

امروز JDcom (JDON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای JDON به واحد USD برابر است با 34 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی JDON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی JDON نسبت به USD برابر است با $ 34. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار JDcom چقدر است؟
ارزش بازار JDON برابر است با $ 1.02M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش JDON چقدر است؟
عرضه در گردش JDON برابر است با 30.06K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت JDON چقدر بوده است؟
JDON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 36.90868486875765 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت JDON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
JDON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 30.590269632126216 USD رسید.
حجم معاملات JDON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JDON برابر است با $ 53.68K USD.
آیا JDON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد JDON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JDON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:07:21 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به JDcom (JDON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب JDON به USD

مقدار

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 34 USD

معامله JDON

/USDTJDON
$34
$34$34
-0.72%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,430.02
$114,430.02$114,430.02

-0.46%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,139.15
$4,139.15$4,139.15

-0.80%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05523
$0.05523$0.05523

-0.86%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.55
$201.55$201.55

+0.71%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1387
$4.1387$4.1387

-20.19%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,139.15
$4,139.15$4,139.15

-0.80%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,430.02
$114,430.02$114,430.02

-0.46%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.55
$201.55$201.55

+0.71%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6449
$2.6449$2.6449

-0.61%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,145.24
$1,145.24$1,145.24

+0.13%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001181
$0.001181$0.001181

+96.83%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01794
$0.01794$0.01794

+79.40%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001749
$0.0000000000000001749$0.0000000000000001749

+1,504.58%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1622
$0.1622$0.1622

+224.40%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000295
$0.0000000000295$0.0000000000295

+189.21%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04587
$0.04587$0.04587

+129.35%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01794
$0.01794$0.01794

+79.40%