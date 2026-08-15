قیمت امروز 2u2

قیمت لحظه‌ ای 2u2 (2U2) در حال حاضر برابر با $ 0.00303 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 2U2 به USD برابر با $ 0.00303 برای هر 2U2 می‌ باشد.

توکن 2u2 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- 2U2 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 2U2 در بازه‌ ای بین $ 0.003 (حداقل) و $ 0.00332 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 2U2 طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -45.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.18K رسیده است.

اطلاعات بازار 2u2 (2U2)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 6.18K$ 6.18K $ 6.18K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.06M$ 6.06M $ 6.06M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی 2u2 برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.18K. عرضه در گردش 2U2 برابر است با --، و عرضه کل آن 2000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.06M است.