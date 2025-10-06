AriaAIARIA چیست

پروژه AriaAI یک پروژه نسل جدید در توسعه و انتشار بازی است که با الهام از دنیا های فراگیر به سبک دیزنی و فناوری هوش مصنوعی طراحی شده و در هسته‌ ی خود دارای گیم‌ پلی منحصربه‌ فرد و مبتنی بر IP اختصاصی است. این پروژه گامی بزرگ در جهت انتقال استانداردهای طراحی و انتشار بازی با کیفیت Web2 به دنیای Web3 محسوب می‌ شود. با ادغام هوش مصنوعی، ARIA به یک دنیای بازی زنده و تطبیق‌ پذیر تبدیل می‌شود — با شخصیت‌ های غیرقابل‌ بازی هوشمند (NPC)، داستان‌ گویی شخصی‌ سازی‌ شده، محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی، و گیم‌ پلی پویایی که همراه با بازیکنان رشد می‌کند. توکن بومی این پروژه $Aria است.

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره AriaAI امروز AriaAI (ARIA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ARIA به واحد USD برابر است با 0.16831 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ARIA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.16831 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ARIA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AriaAI چقدر است؟ ارزش بازار ARIA برابر است با $ 39.42M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ARIA چقدر است؟ عرضه در گردش ARIA برابر است با 234.22M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ARIA چقدر بوده است؟ ARIA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.2461952287601809 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ARIA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ARIA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03247204859891276 USD رسید. حجم معاملات ARIA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ARIA برابر است با $ 8.01M USD . آیا ARIA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ARIA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ARIA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AriaAI (ARIA)

