قیمت لحظه‌ ای AriaAI امروز برابر است با 0.16831 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ARIA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ARIA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو AriaAI

AriaAI قیمت لحظه ای(ARIA)

قیمت لحظه‌ ای 1 ARIA به USD:

$0.16831
-3.74%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای AriaAI (ARIA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:54:07 (UTC+8)

اطلاعات قیمت AriaAI (ARIA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.16519
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.18147
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.16519
$ 0.18147
$ 0.2461952287601809
$ 0.03247204859891276
+0.68%

-3.74%

+6.19%

+6.19%

قیمت لحظه‌ ای AriaAI (ARIA) برابر است با $ 0.16831. در 24 ساعت گذشته، ARIA در بازه قیمتی حداقل $ 0.16519 تا حداکثر $ 0.18147 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ARIA برابر با $ 0.2461952287601809 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.03247204859891276 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ARIA در یک ساعت گذشته +0.68%، در 24 ساعت گذشته -3.74% و در 7 روز گذشته +6.19% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AriaAI (ARIA)

No.611

$ 39.42M
$ 8.01M
$ 168.31M
234.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.42%

BSC

ارزش بازار فعلی AriaAI برابر است با $ 39.42M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.01M. عرضه در گردش ARIA برابر است با 234.22M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 168.31M است.

تاریخچه قیمت AriaAI (ARIA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت AriaAI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0065394-3.74%
30 روز$ -0.01732-9.34%
60 روز$ +0.10104+150.20%
90 روز$ +0.14831+741.55%
تغییر قیمت امروز AriaAI

امروز، ARIA تغییر $ -0.0065394 (-3.74%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه AriaAI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.01732 (-9.34%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه AriaAI

با گسترش بازه به 60 روز، ARIA تغییر $ +0.10104 (+150.20%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه AriaAI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.14831 (+741.55%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت AriaAI (ARIA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت AriaAI را ببینید.

AriaAIARIA چیست

پروژه AriaAI یک پروژه نسل جدید در توسعه و انتشار بازی است که با الهام از دنیا های فراگیر به سبک دیزنی و فناوری هوش مصنوعی طراحی شده و در هسته‌ ی خود دارای گیم‌ پلی منحصربه‌ فرد و مبتنی بر IP اختصاصی است. این پروژه گامی بزرگ در جهت انتقال استانداردهای طراحی و انتشار بازی با کیفیت Web2 به دنیای Web3 محسوب می‌ شود. با ادغام هوش مصنوعی، ARIA به یک دنیای بازی زنده و تطبیق‌ پذیر تبدیل می‌شود — با شخصیت‌ های غیرقابل‌ بازی هوشمند (NPC)، داستان‌ گویی شخصی‌ سازی‌ شده، محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی، و گیم‌ پلی پویایی که همراه با بازیکنان رشد می‌کند. توکن بومی این پروژه $Aria است.

هم اکنون AriaAI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های AriaAI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ARIA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره AriaAI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید AriaAI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت AriaAI (USD)

ارزش AriaAI (ARIA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AriaAI (ARIA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AriaAI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AriaAI را بررسی کنید!

توکنومیکس AriaAI (ARIA)

درک، توکنومیکس AriaAI (ARIA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ARIA بیشتر بدانید!

نحوه خریدAriaAI (ARIA)

آیا به دنبال نحوه خرید AriaAI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی AriaAI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ARIA به ارزهای محلی

1 AriaAI(ARIA) به VND
4,429.07765
1 AriaAI(ARIA) به AUD
A$0.2558312
1 AriaAI(ARIA) به GBP
0.1245494
1 AriaAI(ARIA) به EUR
0.1430635
1 AriaAI(ARIA) به USD
$0.16831
1 AriaAI(ARIA) به MYR
RM0.706902
1 AriaAI(ARIA) به TRY
7.0622876
1 AriaAI(ARIA) به JPY
¥25.58312
1 AriaAI(ARIA) به ARS
ARS$241.1310046
1 AriaAI(ARIA) به RUB
13.3368844
1 AriaAI(ARIA) به INR
14.8483082
1 AriaAI(ARIA) به IDR
Rp2,805.1655446
1 AriaAI(ARIA) به PHP
9.9538534
1 AriaAI(ARIA) به EGP
￡E.7.9846264
1 AriaAI(ARIA) به BRL
R$0.9038247
1 AriaAI(ARIA) به CAD
C$0.2339509
1 AriaAI(ARIA) به BDT
20.5977778
1 AriaAI(ARIA) به NGN
245.3488532
1 AriaAI(ARIA) به COP
$647.3455065
1 AriaAI(ARIA) به ZAR
R.2.8982982
1 AriaAI(ARIA) به UAH
7.0892172
1 AriaAI(ARIA) به TZS
T.Sh.415.5792703
1 AriaAI(ARIA) به VES
Bs35.85003
1 AriaAI(ARIA) به CLP
$158.2114
1 AriaAI(ARIA) به PKR
Rs47.5172792
1 AriaAI(ARIA) به KZT
90.5373152
1 AriaAI(ARIA) به THB
฿5.4902722
1 AriaAI(ARIA) به TWD
NT$5.1587015
1 AriaAI(ARIA) به AED
د.إ0.6176977
1 AriaAI(ARIA) به CHF
Fr0.1329649
1 AriaAI(ARIA) به HKD
HK$1.3060856
1 AriaAI(ARIA) به AMD
֏64.6832161
1 AriaAI(ARIA) به MAD
.د.م1.5518182
1 AriaAI(ARIA) به MXN
$3.0952209
1 AriaAI(ARIA) به SAR
ريال0.6311625
1 AriaAI(ARIA) به ETB
Br25.4922326
1 AriaAI(ARIA) به KES
KSh21.7591168
1 AriaAI(ARIA) به JOD
د.أ0.11933179
1 AriaAI(ARIA) به PLN
0.6109653
1 AriaAI(ARIA) به RON
лв0.7338316
1 AriaAI(ARIA) به SEK
kr1.5753816
1 AriaAI(ARIA) به BGN
лв0.2810777
1 AriaAI(ARIA) به HUF
Ft56.1027723
1 AriaAI(ARIA) به CZK
3.5109466
1 AriaAI(ARIA) به KWD
د.ك0.05150286
1 AriaAI(ARIA) به ILS
0.5470075
1 AriaAI(ARIA) به BOB
Bs1.1647052
1 AriaAI(ARIA) به AZN
0.286127
1 AriaAI(ARIA) به TJS
SM1.5568675
1 AriaAI(ARIA) به GEL
0.4578032
1 AriaAI(ARIA) به AOA
Kz153.9885021
1 AriaAI(ARIA) به BHD
.د.ب0.06328456
1 AriaAI(ARIA) به BMD
$0.16831
1 AriaAI(ARIA) به DKK
kr1.077184
1 AriaAI(ARIA) به HNL
L4.4349685
1 AriaAI(ARIA) به MUR
7.6547388
1 AriaAI(ARIA) به NAD
$2.8982982
1 AriaAI(ARIA) به NOK
kr1.6797338
1 AriaAI(ARIA) به NZD
$0.2911763
1 AriaAI(ARIA) به PAB
B/.0.16831
1 AriaAI(ARIA) به PGK
K0.706902
1 AriaAI(ARIA) به QAR
ر.ق0.6126484
1 AriaAI(ARIA) به RSD
дин.16.9252536
1 AriaAI(ARIA) به UZS
soʻm2,052.5606472
1 AriaAI(ARIA) به ALL
L13.9949765
1 AriaAI(ARIA) به ANG
ƒ0.3012749
1 AriaAI(ARIA) به AWG
ƒ0.302958
1 AriaAI(ARIA) به BBD
$0.33662
1 AriaAI(ARIA) به BAM
KM0.2827608
1 AriaAI(ARIA) به BIF
Fr500.89056
1 AriaAI(ARIA) به BND
$0.2171199
1 AriaAI(ARIA) به BSD
$0.16831
1 AriaAI(ARIA) به JMD
$26.9885085
1 AriaAI(ARIA) به KHR
678.6679975
1 AriaAI(ARIA) به KMF
Fr71.19513
1 AriaAI(ARIA) به LAK
3,658.9129703
1 AriaAI(ARIA) به LKR
රු51.2032682
1 AriaAI(ARIA) به MDL
L2.8511714
1 AriaAI(ARIA) به MGA
Ar754.752533
1 AriaAI(ARIA) به MOP
P1.34648
1 AriaAI(ARIA) به MVR
2.575143
1 AriaAI(ARIA) به MWK
MK292.2046741
1 AriaAI(ARIA) به MZN
MT10.7566921
1 AriaAI(ARIA) به NPR
रु23.7620058
1 AriaAI(ARIA) به PYG
1,193.65452
1 AriaAI(ARIA) به RWF
Fr244.21781
1 AriaAI(ARIA) به SBD
$1.3851913
1 AriaAI(ARIA) به SCR
2.3007977
1 AriaAI(ARIA) به SRD
$6.7138859
1 AriaAI(ARIA) به SVC
$1.4727125
1 AriaAI(ARIA) به SZL
L2.8982982
1 AriaAI(ARIA) به TMT
m0.5907681
1 AriaAI(ARIA) به TND
د.ت0.49112858
1 AriaAI(ARIA) به TTD
$1.1428249
1 AriaAI(ARIA) به UGX
Sh586.39204
1 AriaAI(ARIA) به XAF
Fr94.59022
1 AriaAI(ARIA) به XCD
$0.454437
1 AriaAI(ARIA) به XOF
Fr94.59022
1 AriaAI(ARIA) به XPF
Fr17.16762
1 AriaAI(ARIA) به BWP
P2.2469385
1 AriaAI(ARIA) به BZD
$0.3383031
1 AriaAI(ARIA) به CVE
$15.9743021
1 AriaAI(ARIA) به DJF
Fr29.79087
1 AriaAI(ARIA) به DOP
$10.7802555
1 AriaAI(ARIA) به DZD
د.ج21.8836662
1 AriaAI(ARIA) به FJD
$0.3803806
1 AriaAI(ARIA) به GNF
Fr1,463.45545
1 AriaAI(ARIA) به GTQ
Q1.2892546
1 AriaAI(ARIA) به GYD
$35.2407478
1 AriaAI(ARIA) به ISK
kr20.53382

منابع AriaAI

برای درک عمیق‌ تر AriaAI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی AriaAI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره AriaAI

امروز AriaAI (ARIA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ARIA به واحد USD برابر است با 0.16831 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ARIA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ARIA نسبت به USD برابر است با $ 0.16831. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AriaAI چقدر است؟
ارزش بازار ARIA برابر است با $ 39.42M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ARIA چقدر است؟
عرضه در گردش ARIA برابر است با 234.22M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ARIA چقدر بوده است؟
ARIA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.2461952287601809 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ARIA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ARIA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03247204859891276 USD رسید.
حجم معاملات ARIA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ARIA برابر است با $ 8.01M USD.
آیا ARIA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ARIA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ARIA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:54:07 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب ARIA به USD

مقدار

ARIA
ARIA
USD
USD

1 ARIA = 0.16831 USD

معامله ARIA

/USDTARIA
$0.16831
$0.16831
-3.74%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

$114,421.10
$114,421.10

$4,137.28
$4,137.28

$0.05850
$0.05850

$201.59
$201.59

$4.6940
$4.6940

$4,137.28
$4,137.28

$114,421.10
$114,421.10

$201.59
$201.59

$2.6419
$2.6419

$1,146.62
$1,146.62

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.001293
$0.001293

$0.01799
$0.01799

$0.0000000000000001483
$0.0000000000000001483

$0.1650
$0.1650

$0.0000000000303
$0.0000000000303

$0.04492
$0.04492

$0.01799
$0.01799

