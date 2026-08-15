قیمت امروز FirmaChain

قیمت لحظه‌ ای FirmaChain (FCT2) در حال حاضر برابر با $ 0.00612 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FCT2 به USD برابر با $ 0.00612 برای هر FCT2 می‌ باشد.

توکن FirmaChain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1013 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7.47M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.22B FCT2 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FCT2 در بازه‌ ای بین $ 0.00608 (حداقل) و $ 0.00629 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 133.444099809 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00603287013045812 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FCT2 طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -8.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.94K رسیده است.

اطلاعات بازار FirmaChain (FCT2)

رتبه No.1013 ارزش بازار $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M حجم (24 ساعته) $ 5.94K$ 5.94K $ 5.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.54M$ 7.54M $ 7.54M سرمایه در گردش 1.22B 1.22B 1.22B عرضه کل 1,231,378,210.365172 1,231,378,210.365172 1,231,378,210.365172 بلاک چین عمومی FCT

ارزش بازار فعلی FirmaChain برابر است با $ 7.47M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.94K. عرضه در گردش FCT2 برابر است با 1.22B، و عرضه کل آن 1231378210.365172 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.54M است.