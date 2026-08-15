قیمت امروز Nakamoto Games

قیمت لحظه‌ ای Nakamoto Games (NAKA) در حال حاضر برابر با $ 0.02967 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NAKA به USD برابر با $ 0.02967 برای هر NAKA می‌ باشد.

توکن Nakamoto Games در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1343 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.89M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 97.40M NAKA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NAKA در بازه‌ ای بین $ 0.02921 (حداقل) و $ 0.03013 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.00098225266129 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NAKA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.37% و در هفت روز اخیر به میزان +17.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 79.26K رسیده است.

اطلاعات بازار Nakamoto Games (NAKA)

رتبه No.1343 ارزش بازار $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M حجم (24 ساعته) $ 79.26K$ 79.26K $ 79.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M سرمایه در گردش 97.40M 97.40M 97.40M حداکثر عرضه 180,000,000 180,000,000 180,000,000 عرضه کل 180,000,000 180,000,000 180,000,000 نرخ گردش 54.11% بلاک چین عمومی MATIC

ارزش بازار فعلی Nakamoto Games برابر است با $ 2.89M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 79.26K. عرضه در گردش NAKA برابر است با 97.40M، و عرضه کل آن 180000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.34M است.